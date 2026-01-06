День народження Василя Стуса: дата, факти та історія життя поета

Щороку 6 січня країна згадує людину, яка стала символом честі, гідності та непереборної віри у свободу. День народження Василя Стуса — це не просто календарна дата, а день пам’яті про поета, який обрав смерть у радянських таборах, але не зрадив своєї ідентичності. У 2026 році ми відзначаємо вже 88-му річницю від дня його появи на світ.

Коли день народження Василя Стуса: як він змінив країну

Багато молодих українців сьогодні цікавляться своєю справжньою історією, часто запитуючи в пошуковиках: коли день народження Василя Стуса?

Він народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині, проте більша частина його становлення пройшла в Донецьку (тодішньому Сталіно). Саме там він відчув перший подих русифікації, проти якої боровся все життя.

Василь Стус не просто писав вірші — він жив ними. Його Стус на весь голос зазвучав у 1965 році під час легендарного протесту в кінотеатрі Україна на прем’єрі фільму Тіні забутих предків. З того моменту його доля була вирішена каральною системою СРСР.

День народження Василя Стуса : що ми згадуємо про письменника

Попри жорстку цензуру та роки заслань, літературна спадщина митця дійшла до нас. У день народження в Стуса літературознавці та шанувальники поезії традиційно перечитують його збірку Палімпсести та Дорога болю. У його словах — неймовірна туга за Батьківщиною та водночас сталева воля.

Сучасна війна з Росією знову робить Стусові рядки актуальними як ніколи. Його боротьба за право називатися українцем на сході України сьогодні продовжується в окопах, а його фігура об’єднує покоління тих, хто цінує свободу вище за власну безпеку.

День народження Василя Стуса : як Україна святкує

Заходи до цієї дати проходять по всій країні — від Львова до звільнених міст Донбасу. День народження Стуса відзначають лекціями, поетичними читаннями та виставками. Це день, коли ми згадуємо не лише жертву поета, а й силу його слова, яке виявилося міцнішим за ґрати Кучино.

Якщо ви забули або хочете нагадати друзям, коли день народження Стуса, запам’ятайте цей день — 6 січня. Це дата, коли народився той, хто навчив нас стояти на повний зріст навіть тоді, коли весь світ намагається тебе зламати.

Коли день народження Стуса: чо му цей день важливий для кожного з нас

Сьогодні постать Стуса — це фундамент нашої державної незалежності. Усвідомлення того, коли день народження Василя Стуса, допомагає відчути тяглість нашої боротьби. Він був одним із тих шістдесятників, хто не пішов на компроміс із совістю.

Тож цьогоріч, згадуючи великого поета, ми не просто вшановуємо пам’ять — ми підтверджуємо свою готовність продовжувати його справу: любити Україну до самозабуття.

Головне фото з відкритих джерел.

Минулий рік став часом великих втрат для української культури. Нагадаємо, що нещодавно пішов із життя Валерій Шевчук — останній майстер слова з покоління шістдесятників.

