Сьогодні, 27 серпня, 169 років тому народився легендарний письменник свого часу — людина, чиї твори популярні й досі та перекладаються на багато мов світу. Читай у матеріалі цікаві факти про Івана Франка, крилаті цитати та сучасну спадщину поета.

День народження Івана Франка: історичні факти про поета

Хоч сім’я Івана Франка проживала у селі, вони все одно вважались заможними та не останніми людьми. Народився хлопчик 1856 року в присілку Війтова гора села Нагуєвичі, де зараз знаходиться Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

Батько помер, коли юнакові було всього лиш дев’ять років: після цього мати вийшла заміж вдруге, але померла і вона вже 1872 р., коли Івану виповнилося 16. Та попри той факт, що він ріс майже сиротою, освіту почав здобувати ще у 1864 році.

Навчався у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа, де виявляв надзвичайні розумові здібності: як приклад його розумової діяльності, можна зазначити, що Франко напам’ять знав Кобзаря та міг дослівно читати годину лекцію, зацитовану від викладача.

Вже у цей період він почав наповнювати свою бібліотеку, і зрештою вона налічувала приблизно 12 тисяч примірників. У 1875 році вступив до Львівського університету на філологічний факультет, де отримував стипендію.

Але вже через два роки його було заарештовано у зв’язку з відносинами з відомим українським публіцистом Михайлом Драгомановим — другий надсилав йому листи, за допомогою яких Іван Франко став на більш радикально зорієнтовані світоглядні позиції.

Після семи тижнів судових процесів йому назначили строк у ще шість тижнів ув’язнення, що було жахливим вироком для його кар’єри. У той час вчителями не могли стати люди, у яких була судимість.

Окрім цього, перебуваючи за ґратами, Іван Франко підхопив хворобу, яка з часом перетворилась у хронічну і була з ним протягом усього життя. А також батько нареченої, Ольги Рошкевич, відмовив хлопцеві у сватанні та заборонив дочці бачитися і листуватися зі злочинцем.

Через три роки після першого арешту відбувся другий — у Коломиї 1880 року, і знову за підозрою. Три місяці Іван Франко перебував під вартою суду, поки його не визнали необґрунтованим.

Третій арешт письменника не змусив себе надто довго чекати: 1889 року у Львові його схопили, а слідчі намагались пов’язати соціалізм зі шпигунством на користь Росії. Через три місяці поет був звільнений через відсутність доказів.

Життя Івана Франка було дуже насиченим: любив кататись велосипедом, ходити на рибалку, збирати гриби. Творчість письменника вражає настільки, що він був кандидатом на здобуття Нобелівської премії.

Його найвідоміші твори охоплюють Захара Беркута, Лиса Микиту, Украдене щастя, поему Мойсей та багато інших творів, що вирізняються своїми думками та філософським мисленням.

Помер Каменяр 28 травня 1916 року — через нестачу грошей його ховали у чужій сорочці та в позиченій ямі, і лише через 10 років його перепоховали в окрему могилу.

Цитати Івана Франка, що стали крилатими та лунають в наші дні

Є доволі багато цитат, які линули з уст письменника та стали відомими, а деякі з них ми часто чуємо і зараз. Саме ці цитати уособлюють в собі важливість вчення та праці, і любові до власної держави:

— Лиш боротись — значить жить!

— Мова росте елементарно, разом з душею народу.

— Мій патріотизм — се не сентимент, не національна гордість, то тяже ярмо!

— Хто стане слово слухати невчене?

— Щастя ніколи довго не триває. Щастя все — день, година, одна хвилина.

— Ми мусимо навчитися чути себе українцями — не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів.

— Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить.

Музеї на честь Івана Франка: спадщина письменника

Державний історико-культурний заповідник Нагуєвичі створений 1994 року на батьківщині поета.

У структуру цього заповідника входять такі експозиції: садиба батьків письменника, музей І. Франка, скульптурна композиція Іван Франко і світова література та художньо-меморіальний комплекс Стежка Івана Франка.



Також є доволі відомий музей-оселя родини Івана Франка. Він присвячений усій родині, і на місцевому цвинтарі було поховано його брата — Онуфрія Франка.

Музей знаходиться у місті Калуш, та демонструє життя та творчий шлях письменника та всієї сім’ї.



Також є Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, де проживав Каменяр у період 1902-1216 років.

Музей розміщений у двох будинках: у першому висвітлюється творчий шлях письменника, у другому експонати якого розкривають значення творчості та вшанування його пам’яті.



Нащадки Івана Франка

На сьогодні деякі нащадки Франка лишилися і можуть розповісти про свій рід. Серед них Данило Юрійович Юрачківський — прапраонук Івана Франка по лінії Тараса, проживає у Києві. Згідно з джерелом, з 2022 року почав служити у лавах Збройних сил України.

Також є Богдан Андрійович Юрачківський — займає таку ж позицію у родоводі Франка, як і Данило. Проживає теж у Києві, і з 2023 року також служить в ЗСУ.

