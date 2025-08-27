Сегодня, 27 августа, 169 лет назад родился легендарный писатель своего времени — человек, чьи произведения популярны до сих пор и переводятся на многие языки мира. Читай в материале интересные факты об Иване Франко, крылатых цитатах и ​​современном наследии поэта.

День рождения Ивана Франко: исторические факты о поэте

Хотя семья Ивана Франко проживала в селе, они все равно считались состоятельными и не последними людьми. Родился мальчик 1856 года в поселке Войтова гора села Нагуевичи, где сейчас находится Литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

Отец умер, когда юноше было всего девять лет: после этого мать вышла замуж во второй раз, но умерла и она уже в 1872 г., когда Ивану исполнилось 16. Но, несмотря на тот факт, что он рос почти сиротой, образование стал получать еще в 1864 году.

Учился в Дрогобычской гимназии имени Франца-Иосифа, где проявлял чрезвычайные умственные способности: в качестве примера его умственной деятельности можно отметить, что Франко наизусть знал Кобзаря и мог дословно читать час лекцию, цитируемую от преподавателя.

Уже в этот период он начал напонывать свою библиотеку, и в конце концов она насчитывала около 12 тысяч экземпляров. В 1875 г. поступил во Львовский университет на филологический факультет, где получал стипендию.

Но уже через два года он был арестован в связи с отношениями с известным украинским публицистом Михаилом Драгомановым — второе присылало ему письма, с помощью которых Иван Франко стал на более радикально-ориентированные мировоззренческие позиции.

После семи недель судебных процессов ему назначили срок еще в шесть недель заключения, что было ужасным врироком для этой карьеры. В то время учителями не могли стать люди, у которых была судимость.

Кроме того, находясь за решеткой, Иван Франко подхватил болезнь, которая со временем превратилась в хроническую и была с ним на протяжении всей жизни. А также отец невесты, Ольги Рошкевич, отказал парню в сватовстве и запретил дочери видеться и переписываться с преступником.

Через три года после первого ареста произошел второй — в Коломне в 1880 году, и снова по подозрению. Три месяца Иван Франко находился под стражей суда, пока его не сочли необоснованным.

Третий арест писателя не заставил себя слишком долго ждать: 1889 во Львове его схватили, а следователи пытались связать социализм со шпионажем в пользу России. Через три месяца поэт был уволен из-за отсутствия доказательств.

Жизнь Ивана Франко была очень насыщенной: любил кататься на велосипеде, ходить на рыбалку, собирать грибы. Творчество писателя поражает настолько, что он был кандидатом на соискание Нобелевской премии.

Его самые известные произведения включают Захара Беркута, Лиса Никиту, украденное счастье, поэму Моисей и многие другие произведения, отличающиеся своими мыслями и философским мышлением.

Умер Каменяр 28 мая 1916 года — из-за недостатка денег его хоронили в чужой рубашке и в заемной яме, и только через 10 лет его перезахоронили в отдельную могилу.

Цитаты Ивана Франко, ставшие крылатыми и звучащие в наши дни

Есть довольно много цитат, которые хлынули из уст писателя и стали известны, а некоторые из них мы часто слышим и сейчас. Именно эти цитаты олицетворяют в себе важность учения и труда и любви к собственному государству:

— Только бороться — значит жить!

— Язык растет элементарно вместе с душой народа.

— Мой патриотизм — это не сентимент, не национальная гордость, это тяжкое иго!

— Кто станет слово слушать неученое?

— Счастье никогда долго не длится. Счастье все – день, час, одна минута.

— Мы должны научиться слышать себя украинцами не галицкими, не буковинскими украинцами, а украинцами без официальных границ.

— Только труд мир таким, как есть, создал. Только в труде стоит и для труда жить.

Музеи в честь Ивана Франко: наследие писателя

Государственный историко-культурный заповедник Нагуевичи создан в 1994 году на родине поэта.

В структуру этого заповедника входят следующие экспозиции: усадьба родителей писателя, музей И. Франко, скульптурная композиция Иван Франко и мировая литература и художественно-мемориальный комплекс Путь Ивана Франко.

Также достаточно известен музей-житель семьи Ивана Франко. Он посвящен всей семье, и на местном кладбище был похоронен его брат — Онуфрия Франко.

Музей находится в городе Калуш и демонстрирует жизнь и творческий путь писателя и всей семьи.



Также есть Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко, где проживал Каменщик в период 1902-1216 годов.

Музей расположен в двух домах: в первом освещается творческий путь писателя, во втором экспонаты которого раскрывают значение творчества и памяти его памяти.



Потомки Ивана Франко

На сегодняшний день некоторые потомки остались и могут рассказать о своем роде. Среди них Даниил Юрьевич Юрачкивский — прапранук Ивана Франко по линии Тараса, проживает в Киеве. Согласно источнику, с 2022 года начал служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Также Богдан Андреевич Юрачкивский — занимает такую ​​же позицию в родословной Франко, как и Даниил. Проживает тоже в Киеве, и с 2023 года тоже служит в ВСУ.

Фото: коллаж Читомо, Pexels.

