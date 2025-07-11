Всемирный день шоколада 2025: когда отмечают этот праздник, история и поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 11 июля поклонники шоколада по всему миру празднуют Всемирный день шоколада. Этот праздник быстро завоевал популярность и является прекрасной возможностью насладиться этим вкусным продуктом. Узнай больше о Всемирном дне шоколада, его истории, пользе и интересных фактах — в нашем материале.

Когда День шоколада

Основной датой празднования Всемирного дня шоколада является 11 июля. Однако в некоторых странах Западной Европы также отмечают этот праздник 7 июля. Независимо от даты, День шоколада — это прекрасная возможность насладиться любимыми лакомствами, ведь невозможно не отметить их важность в культуре и истории многих народов.

Считается, что родиной этого праздника является Франция. В 1995 году французы впервые предложили отмечать День шоколада.

Однако оно быстро стало популярным не только во Франции, но и в Германии, Италии, Швейцарии и других странах Евросоюза и за его пределами.

История шоколада

Шоколад имеет богатую и древнюю историю. С древнейших времен шоколад использовался как напиток. Первые следы его употребления датируются еще XIX веком до нашей эры, и были найдены на тихоокеанском побережье штата Чьяпас в Мексике.

В Европу шоколад попал после XVI века нашей эры. По одной из версий, 7 июля 2015 года прошло ровно 465 лет с того момента, как шоколад появился в Европе. Другая версия связывает появление шоколада в Европе с Христофором Колумбом, который столкнулся с какао-бобами во время своей экспедиции в Америку в 1502 году.

Польза шоколада

Шоколад не только вкусный, но и полезный. Научно доказано, что в шоколаде содержатся элементы, которые способствуют отдыху и психологическому восстановлению.

Так, темный шоколад стимулирует выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

В университете Джонса Хопкинса рассказали больше о пользе этого продукта для здоровья.

К примеру, знаешь ли ты, что темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, в частности флавонолы. Они борются с воспалением и защищают клетки от повреждений. Также для сладкоежек, которые любят есть темный шоколад, есть хорошие новости, ведь он может существенно улучшить твое здоровье, в частности:

улучшает здоровье сердца;

балансирует иммунную систему;

улучшает работу мозга;

повышает спортивные результаты;

уменьшает стресс.

А если тебе интересно узнать больше о шоколаде, то Вікна-новини подготовили для тебя десять интересных фактов об этом продукте.

Всемирный день шоколада 2025: когда отмечают этот праздник, история и поздравления в стихах и прозе / 2 Фотографии

Поздравления с Днем шоколада в стихах и прозе

З Днем Шоколаду я тебе вітаю, Солодких мрій тобі бажаю. Нехай у серці радість грає, І щастя двері відчиняє. Куштуй шоколадку швидше, І день одразу буде ліпше!

Нехай життя твоє буде солоденьке, А гіркоту лишай вже для шоколаду! У нас попереду злети великі й маленькі, А поки, бери Мілку і йдемо разом на каву!

Кажуть, у День шоколаду ми не рахуємо калорій, Тож збирайся на тістечка, маю для тебе багато цікавих історій! Це буде наше свято, вихідний від справ законний. Ти, до речі, любиш, з горішками? Білий, молочний чи чорний?

Поздравляю с Днем шоколада! Пусть этот сладкий вкус принесет тебе море радости и счастливых моментов. Наслаждайся каждым мгновением и получай удовольствие от жизни!

***

Во Всемирный день шоколада хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать, чтобы каждый кусочек шоколада был для тебя источником вдохновения, счастья и тепла!

***

Хочу поздравить тебя с самым сладким праздником в году — с Днем шоколада! Пусть твой день будет сладким, как самый лучший шоколад во всем мире. Желаю тебе любви, спокойствия и вдохновения.

А если у тебя в семье есть человек, который любит рыбалку, то не забудь его поздравить с этим праздником! Ранее мы рассказывали, когда День рыбака 2025 и поздравления в стихах и прозе с этим днем.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.