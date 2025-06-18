Десерт с “взрывчаткой”: создатели дубайского шоколада представили новый вкус

Дубайский шоколад не поразил или быстро надоел? Тогда шоколадный бренд FIX Dessert, в свое время представивший гастрономическую сенсацию, подготовил еще один вкус.

Как сообщает Time Out Dubai, создатели десерта с фисташковой пастой и тестом катаифи предлагают новую шоколадную плитку под названием Time to Mango (Время манго). Рассказываем о секрете шоколада.

Новый дубайский шоколад с манго: в чем секрет

Новая плитка — это сочетание белого шоколада с яркой летней начинкой из манго, маракуи и взрывной карамели.

На выходных, с 13 по 15 июня, все желающие могли посетить мероприятие в Дубае, посвященное запуску шоколада.

После чего он стал доступен эксклюзивно на платформе Deliveroo по цене 72,25 дирхама (примерно 817 гривен).

Состав шоколада:

паста из манго и маракуи;

взрывающаяся карамель, хрустящая и шипящая во рту;

молочный бельгийский шоколад белого цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mall of the Emirates (@malloftheemirates)

Сара Хамуда, соучредительница FIX Dessert Chocolatier, объяснила, почему бренд избрал именно этот вкус:

— Когда мы разрабатываем новый рецепт, мы думаем о каждом батончике как о чем-то уникальном. Как он выглядит? Какой у него вкус? Как он чувствуется? Что еще важнее, что происходит с каждым новым кусочком?

По ее мнению, лучшее в Time to Mango то, что каждый момент уникален: от разламывания идеально темперированного шоколада до яркой фруктовой начинки, а затем до взрывов взрывной карамели.

— Это чувство наслаждения и ностальгии, которое никогда не теряет времени, — добавила она. Как и классический дубайский шоколад, новинка поразит эстетическим видом.

#dubaichocolate #chocolate #dubaifood #wheretoeat #wheretoeatuae ♬ Manchild — Sabrina Carpenter @thedubailist The Original Dubai Chocolate brand launched a new flavor! ✨🍫 It’s called Time to Mango 🥭 the perfect summer treat ☀️ it’s a white chocolate bar with a mango, passionfruit & popping candy filling 🤤💥 The @Fix Dessert Chocolatier pop-up is happening at the Mall of Emirates till June 15th 🗓️ They have all their chocolate flavors, games & prizes — you can even get a chance to win a trip to the Maldives 😆✈️ [Viral Dubai Chocolate, Chocolate, Fix Chocolate, Original Dubai Chocolate new flavor] #fixchocolate

Напомним, что тренд на дубайский шоколад стал причиной дефицита фисташек по всему миру.

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