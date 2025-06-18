Десерт з “вибухівкою”: творці дубайського шоколаду представили новий смак

Фото Instagram Дубайський шоколад не вразив або швидко набрид? Тоді шоколадний бренд FIX Dessert, який свого часу представив гастрономічну сенсацію, підготував ще один смак. Як повідомляє Time Out Dubai, творці десерту з фісташковою пастою і тістом катаїфі пропонують нову шоколадну плитку під назвою Time to Mango (Час манго). Розповідаємо про секрет шоколаду. Новий дубайський шоколад з манго: у чому секрет Нова плитка — це поєднання білого шоколаду з яскравою літньою начинкою з манго, маракуї та вибухової карамелі. На вихідних, з 13 по 15 червня, всі охочі могли відвідати захід у Дубаї, присвячений запуску шоколаду. Після чого він став доступний ексклюзивно на платформі Deliveroo за ціною 72,25 дирхамів (приблизно 817 гривень). Склад шоколаду: паста з манго та маракуї; вибухова карамель, що хрумтить та шипить у роті; молочний бельгійський шоколад білого кольору. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mall of the Emirates (@malloftheemirates) Читати на тему Дубайський шоколад: рецепт десерту, який обожнюють мільйони Як приготувати дубайський шоколад — простий рецепт всесвітньо відомого десерту. Сара Хамуда, співзасновниця FIX Dessert Chocolatier, пояснила, чому бренд обрав саме цей смак: — Коли ми розробляємо новий рецепт, ми думаємо про кожен батончик як про щось унікальне. Як він виглядає? Який у нього смак? Як він відчувається? Що ще важливіше, який відбувається з кожним новим шматочком? На її думку, найкраще в Time to Mango те, що кожен момент унікальний: від розламування ідеально темперованого шоколаду до яскравої фруктової начинки, а потім до вибухів вибухової карамелі. — Це відчуття насолоди та ностальгії, яке ніколи не втрачає часу, — додала вона. Як і класичний дубайський шоколад, новинка вразить естетичним виглядом. @thedubailist The Original Dubai Chocolate brand launched a new flavor! ✨🍫 It’s called Time to Mango 🥭 the perfect summer treat ☀️ it’s a white chocolate bar with a mango, passionfruit & popping candy filling 🤤💥 The @Fix Dessert Chocolatier pop-up is happening at the Mall of Emirates till June 15th 🗓️ They have all their chocolate flavors, games & prizes – you can even get a chance to win a trip to the Maldives 😆✈️ [Viral Dubai Chocolate, Chocolate, Fix Chocolate, Original Dubai Chocolate new flavor] #fixchocolate #dubaichocolate #chocolate #dubaifood #wheretoeat #wheretoeatuae ♬ Manchild – Sabrina Carpenter Нагадаємо, що тренд на дубайський шоколад став причиною дефіциту фісташок в усьому світі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter