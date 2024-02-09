Дистимия: что за вид депрессии и каковы ее симптомы

Дистимия — психическое расстройство, которое еще часто называют стойким депрессивным расстройством. Это легкая форма депрессии, сопровождающаяся рядом характерных для этого состояния симптомов. Что это за расстройство, почему возникает и какие его симптомы — читай в материале.

Дистимия — симптомы и причины возникновения

В целом, симптомы дистимии почти не отличаются от симптомов других видов депрессии:

бессонница или наоборот, слишком длинный сон более 10 часов в день;

быстрая утомляемость;

низкая самооценка;

плохая концентрация на повседневных задачах;

отсутствие инициативы в принятии решений;

сниженный или повышенный аппетит;

утрата наслаждения от любимых занятий;

чувство безнадежности и апатия;

создание отрицательных сценариев и безосновательное ожидание плохого.

Дистимия определяется психиатрами по вышеперечисленным признакам, которые длятся в течение двух лет и более.

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Разница между дистимией и тяжелыми депрессивных расстройств состоит в том, что ее влияние на психику хоть и осуществляется, но люди с этим диагнозом преимущественно нормально функционируют в социуме, способны работать и даже поддерживать социальные контакты, но с некоторыми трудностями.

Как и любое психическое расстройство, дистимия может возникать по ряду причин. Самые распространенные из них:

нервное перенапряжение, хронический стресс, сложные личные проблемы, например, конфликты с родными или с коллегами по работе и т.п.;

у несовершеннолетних — дефицит или отсутствие внимания матери или отца, неблагоприятные семейные условия, например развод родителей;

генетическая предрасположенность. Если среди близких родственников были случаи психических заболеваний, есть вероятность того, что человек мог их унаследовать;

нарушение функций организма, в первую очередь — проблемы с выработкой гормона серотонина;

отсутствие регулярного отдыха и здорового сна;

индивидуальные характеристики, например повышенная тревожность и чувствительность к внешним факторам;

постоянное эмоциональное перенапряжение. К таким примерам можно отнести военнослужащих и членов их семей.

Лечение дистимии

Заметим, что любое психическое заболевание изначально должно быть подтверждено врачом соответствующего профиля. Ни в коем случае не следует ставить диагнозы самостоятельно, ведь точную симптоматику и причину дистимии может определить только психиатр.

Подход в том, как лечить дистимию не существенно отличается от лечения других типов депрессивного расстройства. Различия могут относиться к количеству симптомов, их хроничности и тяжести, однако основные принципы остаются неизменными.

Комбинация фармакотерапии и психотерапии более эффективна, чем лечение отдельно, поэтому пациентам с дистимией обычно назначают лекарства, которые повышают уровень серотонина. Принимать их нужно не менее 6 месяцев.

Кроме того, от бессонницы и повышенной тревожности могут назначить успокаивающие препараты.

И наконец важную роль в лечении дистимии играет психотерапия. Именно она помогает глубже понять корни проблемы и исследовать ее с разных сторон.

Проработка психологических причин дистимии позволяет лучше понять себя, справляться со стрессом и наладить отношения с другими.

Депрессивные состояния часто путают с другими, например, с тревогой. Читай о разнице между депрессией и тревожностью в нашем материале.

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