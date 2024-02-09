Дистимия: что за вид депрессии и каковы ее симптомы

Дистимия — психическое расстройство, которое еще часто называют стойким депрессивным расстройством. Это легкая форма депрессии, сопровождающаяся рядом характерных для этого состояния симптомов. Что это за расстройство, почему возникает и какие его симптомы — читай в материале.
В целом, симптомы дистимии почти не отличаются от симптомов других видов депрессии:
Дистимия определяется психиатрами по вышеперечисленным признакам, которые длятся в течение двух лет и более.
Разница между дистимией и тяжелыми депрессивных расстройств состоит в том, что ее влияние на психику хоть и осуществляется, но люди с этим диагнозом преимущественно нормально функционируют в социуме, способны работать и даже поддерживать социальные контакты, но с некоторыми трудностями.
Как и любое психическое расстройство, дистимия может возникать по ряду причин. Самые распространенные из них:
Заметим, что любое психическое заболевание изначально должно быть подтверждено врачом соответствующего профиля. Ни в коем случае не следует ставить диагнозы самостоятельно, ведь точную симптоматику и причину дистимии может определить только психиатр.
Подход в том, как лечить дистимию не существенно отличается от лечения других типов депрессивного расстройства. Различия могут относиться к количеству симптомов, их хроничности и тяжести, однако основные принципы остаются неизменными.
Комбинация фармакотерапии и психотерапии более эффективна, чем лечение отдельно, поэтому пациентам с дистимией обычно назначают лекарства, которые повышают уровень серотонина. Принимать их нужно не менее 6 месяцев.
Кроме того, от бессонницы и повышенной тревожности могут назначить успокаивающие препараты.
И наконец важную роль в лечении дистимии играет психотерапия. Именно она помогает глубже понять корни проблемы и исследовать ее с разных сторон.
Проработка психологических причин дистимии позволяет лучше понять себя, справляться со стрессом и наладить отношения с другими.
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