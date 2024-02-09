Дистимія: що за вид депресії та які її симптоми

Дистимія — психічний розлад, який ще часто називають стійким депресивним розладом. Це легка форма депресії, яка супроводжується низкою характерних для цього стану симптомів. Що це за розлад, чому виникає і які його симптоми — читай у матеріалі.
Загалом, симптоми дистимії майже не відрізняються від симптомів інших видів депресії:
Дистимія визначається психіатрами за вищепереліченими ознаками, які тривають протягом двох років і більше.
Різниця між дистимією та важкими депресивними розладами полягає в тому, що її вплив на психіку хоч і здійснюється, але люди з цим діагнозом переважно нормально функціонують в соціумі, здатні працювати та навіть підтримувати соціальні контакти, проте з деякими труднощами.
Як і будь-який психічний розлад, дистимія може виникати через низку причин. Найрозповсюдженіші з них:
Зауважимо, що будь-яке психічне захворювання спочатку має бути підтвердженим лікарем відповідного профілю. Ні в якому разі не слід ставити діагнози самостійно, адже точну симптоматику і причину виникнення дистимії може визначити тільки психотерапевт.
Підхід у тому, як лікувати дистимію, не суттєво відрізняються від лікування інших типів депресивного розладу. Відмінності можуть стосуватись кількості симптомів, їхньої хронічності й тяжкості, однак основні принципи залишаються незмінними.
Комбінація фармакотерапії та психотерапії є більш ефективною, ніж лікування окремо, а тому пацієнтам з дистимією зазвичай призначають ліки, які підвищують рівень серотоніну. Приймати їх потрібно принаймні 6 місяців.
Крім цього, від безсоння і підвищеної тривожності можуть назначити заспокійливі препарати.
І насамкінець неостанню роль у лікуванні дистимії відіграє психотерапія. Саме вона допомагає глибше зрозуміти корінь проблеми та дослідити її з різних боків.
Пропрацювання психологічних причин дистимії дозволяє краще зрозуміти себе, справлятись зі стресом і налагодити стосунки з іншими.
Депресивні стани часто сприймають за інші розлади чи стани, наприклад, за тривогу. Читай про різницю між депресією і тривожністю в нашому матеріалі.
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