Дистимія: що за вид депресії та які її симптоми

Дистимія — психічний розлад, який ще часто називають стійким депресивним розладом. Це легка форма депресії, яка супроводжується низкою характерних для цього стану симптомів. Що це за розлад, чому виникає і які його симптоми — читай у матеріалі.

Дистимія — симптоми та причини виникнення

Загалом, симптоми дистимії майже не відрізняються від симптомів інших видів депресії:

безсоння або навпаки, надто довгий сон понад 10 годин у день;

швидка втомлюваність;

низька самооцінка;

погана концентрація на повсякденних задачах;

відсутність ініціативи в ухваленні рішень;

знижений або підвищений апетит;

втрата насолоди від улюблених занять;

відчуття безнадійності та апатія;

створення негативних сценаріїв і безпідставне очікування поганого.

Дистимія визначається психіатрами за вищепереліченими ознаками, які тривають протягом двох років і більше.

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Різниця між дистимією та важкими депресивними розладами полягає в тому, що її вплив на психіку хоч і здійснюється, але люди з цим діагнозом переважно нормально функціонують в соціумі, здатні працювати та навіть підтримувати соціальні контакти, проте з деякими труднощами.

Як і будь-який психічний розлад, дистимія може виникати через низку причин. Найрозповсюдженіші з них:

нервове перенапруження, хронічний стрес, складні особисті проблеми, наприклад, конфлікти з рідними або з колегами по роботі тощо;

у неповнолітніх — дефіцит або відсутність уваги матері або батька, несприятливі сімейні умови, наприклад, розлучення батьків;

генетична схильність. Якщо серед близьких родичів були випадки психічних розладів, є вірогідність, що людина могла їх успадкувати;

порушення функцій організму, в першу чергу — проблеми з виробленням гормону серотоніну;

відсутність регулярного відпочинку та здорового сну;

індивідуальні характеристики, наприклад, підвищена тривожність і чутливість до зовнішніх чинників;

постійне емоційне перенапруження. До таких прикладів можна віднести військовослужбовців та членів їхніх родин тощо.

Лікування дистимії

Зауважимо, що будь-яке психічне захворювання спочатку має бути підтвердженим лікарем відповідного профілю. Ні в якому разі не слід ставити діагнози самостійно, адже точну симптоматику і причину виникнення дистимії може визначити тільки психотерапевт.

Підхід у тому, як лікувати дистимію, не суттєво відрізняються від лікування інших типів депресивного розладу. Відмінності можуть стосуватись кількості симптомів, їхньої хронічності й тяжкості, однак основні принципи залишаються незмінними.

Комбінація фармакотерапії та психотерапії є більш ефективною, ніж лікування окремо, а тому пацієнтам з дистимією зазвичай призначають ліки, які підвищують рівень серотоніну. Приймати їх потрібно принаймні 6 місяців.

Крім цього, від безсоння і підвищеної тривожності можуть назначити заспокійливі препарати.

І насамкінець неостанню роль у лікуванні дистимії відіграє психотерапія. Саме вона допомагає глибше зрозуміти корінь проблеми та дослідити її з різних боків.

Пропрацювання психологічних причин дистимії дозволяє краще зрозуміти себе, справлятись зі стресом і налагодити стосунки з іншими.

Депресивні стани часто сприймають за інші розлади чи стани, наприклад, за тривогу. Читай про різницю між депресією і тривожністю в нашому матеріалі.

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