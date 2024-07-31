Дополнительная сессия ЕВЭ/ЕПВИ 2024: когда состоится, и кого к ней допустят

Основная сессия единого профессионального экзамена и вступительного испытания ЕВИ/ЕПВИ уже прошла. Есть ли еще возможность вскочить в последний вагон поезда, который доставит тебя к желаемому обучению на магистратуре или аспирантуре? Украинский центр оценивания качества образования дает утешительную информацию: да, будет дополнительная сессия ЕВЭ/ЕПВИ. О ее дате и кто может принять участие в ней — читай в материале.

Дополнительная сессия ЕВЭ/ЕПВИ: когда будет проходить

Украинский центр оценивания качества образования сообщает, что все, кто по каким-либо причинам не попал на основную сессию ЕВЭ/ЕПВИ, могут принять участие в дополнительной.

Дополнительная сессия ЕВЭ/ЕПВИ продлится с 31 июля по 14 августа 2024 года.

Кто может воспользоваться предложением:

все, кто не успел зарегистрироваться на основную сессию;

своевременно зарегистрировались, но по уважительным причинам не смогли пройти тестирование (испытание);

сдавали ЕПВИ по направлениям, тесты по которым в основной сессии проходили одновременно.

Те абитуриенты, которые вообще не участвовали в основной сессии, должны были пройти регистрацию на дополнительную в период с 17 по 21 июня 2024 года.

Кто и как принимает решение, допускать ли на дополнительную сессию абитуриентов, не прошедших основную

Начавшие сдавать испытания в основной сессии, но по уважительным причинам не завершившие их до конца, должны были подать заявления на дополнительную сессию в течение трех суток со дня экзамена, в котором абитуриент принимал участие.

Таким поступающим нужно было оформить соответствующее заявление. Заявления принимали региональные центры оценки качества образования. Их можно было отправить:

с помощью почтовой связи (нужно учесть время на доставку документов в региональный центр оценивания качества образования и не опоздать);

по электронной почте (датой поступления заявки является день поступления письма в электронный ящик центра оценки качества образования);

лично заявителем или через его доверенное лицо, полномочия которого юридически оформлены.

Решение о допуске на дополнительную сессию абитуриентов, участвовавших в основной сессии, принимает специальная регламентная комиссия. В течение трех дней после принятия заявления она определяет, допускать или не допускать к экзаменам.

Вывод комиссии абитуриент узнает из собственного кабинета участника вступительных экзаменов.

Раньше мы рассказывали, в каких странах за границей можно пройти ЕВЭ, и какие документы нужны для регистрации на экзамены.

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