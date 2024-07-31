Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ 2024: коли відбудеться, і кого до неї допустять

Основна сесія єдиного фахового іспиту та вступного випробування ЄВІ/ЄФВВ вже пройшла. Та чи є ще можливість вскочити в останній вагон поїзда, який доставить тебе до бажаного навчання на магістратурі чи аспірантурі? Український центр оцінювання якості освіти дає втішну інформацію: так, буде додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ. Про її дати та хто може взяти участь у ній — читай у матеріалі.

Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ: коли проходитиме

Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, що усі, хто з якихось причин не потрапив на основну сесію ЄВІ/ЄФВВ, можуть взяти участь у додатковій.

Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ триватиме з 31 липня по 14 серпня 2024 року.

Хто може скористатися пропозицією:

всі, хто не встигли зареєструватися на основну сесію;

вчасно зареєструвалися, але з поважних причин не змогли пройти тестування (випробування);

здавали ЄФВВ за спрямуваннями, тести з яких в основній сесії проходили одночасно.

Ті абітурієнти, які взагалі не брали участь в основній сесії, мали пройти реєстрацію на додаткову в період з 17 по 21 червня 2024 року.

Хто і як ухвалює рішення, чи допускати на додаткову сесію абітурієнтів, які не пройшли основну

Ті, хто почали складати випробування в основній сесії, але з поважних причин не завершили їх до кінця, мали подати заяви на додаткову сесію протягом трьох діб з дня іспиту, в якому абітурієнт брав участь.

Таким вступникам було потрібно оформити відповідну заяву. Заяви приймали регіональні центри оцінювання якості освіти. Їх можна було надіслати:

за допомогою поштового зв’язку (потрібно врахувати час на доставлення документів до регіонального центру оцінювання якості освіти й не запізнитися);

електронною поштою (датою надходження заявки є день надходження листа до електронної скриньки центру оцінювання якості освіти);

особисто заявником або через його довірену особу, повноваження якої юридично оформлені.

Рішення про допуск на додаткову сесію абітурієнтів, які брали участь в основній сесії, приймає спеціальна регламентна комісія. Протягом трьох днів після прийняття заяви вона вирішує, допускати чи не допускати до іспитів.

Висновок комісії абітурієнт дізнається з власного кабінету учасника вступних випробувань.

Раніше ми розповідали, в яких країнах за кордоном можна пройти ЄВІ, і які документи потрібні для реєстрації на іспити.

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