Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ 2024: коли відбудеться, і кого до неї допустять

Основна сесія єдиного фахового іспиту та вступного випробування ЄВІ/ЄФВВ вже пройшла. Та чи є ще можливість вскочити в останній вагон поїзда, який доставить тебе до бажаного навчання на магістратурі чи аспірантурі? Український центр оцінювання якості освіти дає втішну інформацію: так, буде додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ. Про її дати та хто може взяти участь у ній — читай у матеріалі.
Український центр оцінювання якості освіти повідомляє, що усі, хто з якихось причин не потрапив на основну сесію ЄВІ/ЄФВВ, можуть взяти участь у додатковій.
Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ триватиме з 31 липня по 14 серпня 2024 року.
Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ триватиме з 31 липня по 14 серпня 2024 року.
Хто може скористатися пропозицією:
Ті абітурієнти, які взагалі не брали участь в основній сесії, мали пройти реєстрацію на додаткову в період з 17 по 21 червня 2024 року.
Ті абітурієнти, які взагалі не брали участь в основній сесії, мали пройти реєстрацію на додаткову в період з 17 по 21 червня 2024 року.
Ті, хто почали складати випробування в основній сесії, але з поважних причин не завершили їх до кінця, мали подати заяви на додаткову сесію протягом трьох діб з дня іспиту, в якому абітурієнт брав участь.
Таким вступникам було потрібно оформити відповідну заяву. Заяви приймали регіональні центри оцінювання якості освіти. Їх можна було надіслати:
Рішення про допуск на додаткову сесію абітурієнтів, які брали участь в основній сесії, приймає спеціальна регламентна комісія. Протягом трьох днів після прийняття заяви вона вирішує, допускати чи не допускати до іспитів.
Висновок комісії абітурієнт дізнається з власного кабінету учасника вступних випробувань.
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