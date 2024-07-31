Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ 2024: коли відбудеться, і кого до неї допустять

Ольга Петухова 31 Липня 2024, 16:45
коли додаткова сесія єві 2024 в україні
Фото: Pexels

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