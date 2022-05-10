Евровидение-2022: прошла ли Украина в финал и все победители первого полуфинала шоу

Сегодня физически мы находимся далеко друг от друга. Украинцы разъехались по всему миру, но наши сердца сегодня не только у себя дома в Украине, но и вместе с ребятами из группы Kalush Orchestra, которые представляют Украину на Евровидении-2022 в Турине.
Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал грандиозного шоу, по итогам которого Украина попала в гранд-финал песенного конкурса. А на полпути к одной победе нас может постигнуть еще одна – музыкальная.
За победу в Евровидении-2022 также поборются другие счастливчики, которым улыбнулась удача и любовь зрителей.
Швейцария
Армения
Исландия
Литва
Украина
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Публикация от Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Португалия
Норвегия
Греция
Молдова
Нидерланды
Смотри полное выступление группы Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022 в видео:
Теперь нас ждет второй полуфинал, который состоится через два дня, 12 мая 2022 года, в 22:00 по киевскому времени. Тогда будут избраны еще десять стран, которые поборются за главную победу.
Однако, как будет выглядеть финальная таблица, решат как судьи, так и зрители уже в финале Евровидения. Большое песенное шоу запланировано на субботу уже 14 мая 2022 года. Начнется событие в 22:00 по киевскому времени.
За победу сразятся 20 стран, которые были определены в полуфиналах и еще пять стран большой пятерки, учредившие песенный конкурс.
Ранее мы рассказывали, что прогнозируют букмекеры для Украины и других на Евровидении.