Евровидение-2022: прошла ли Украина в финал и все победители первого полуфинала шоу

Сегодня физически мы находимся далеко друг от друга. Украинцы разъехались по всему миру, но наши сердца сегодня не только у себя дома в Украине, но и вместе с ребятами из группы Kalush Orchestra, которые представляют Украину на Евровидении-2022 в Турине.

Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал грандиозного шоу, по итогам которого Украина попала в гранд-финал песенного конкурса. А на полпути к одной победе нас может постигнуть еще одна – музыкальная.

За победу в Евровидении-2022 также поборются другие счастливчики, которым улыбнулась удача и любовь зрителей.

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Страны, прошедшие в финал Евровидения:

Швейцария

Армения

Исландия

Литва

Украина

Португалия

Норвегия

Греция

Молдова

Нидерланды

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022

Смотри полное выступление группы Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022 в видео:

Когда второй полуфинал Евровидения

Теперь нас ждет второй полуфинал, который состоится через два дня, 12 мая 2022 года, в 22:00 по киевскому времени. Тогда будут избраны еще десять стран, которые поборются за главную победу.

Однако, как будет выглядеть финальная таблица, решат как судьи, так и зрители уже в финале Евровидения. Большое песенное шоу запланировано на субботу уже 14 мая 2022 года. Начнется событие в 22:00 по киевскому времени.

За победу сразятся 20 стран, которые были определены в полуфиналах и еще пять стран большой пятерки, учредившие песенный конкурс.

Ранее мы рассказывали, что прогнозируют букмекеры для Украины и других на Евровидении.