Эта война не закончится никогда — фронтмен группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо о деятельности и не только

Музыка во время войны приобрела новый смысл для украинцев. Создатели теперь выступают с благотворительной целью, а мелодии поддерживают нас в самые тяжелые часы.

Фронтмен группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо в телемарафоне Єдиних новин рассказал Вадиму Карпьяку о деятельности группы во время войны. По словам певца, они дают концерты до восьми раз в неделю, а несколько дней назад дали 149 концерт во время войны.

Кроме того, музыкант отметил, что эта война не закончится только милитарно — она тотальна и продолжается во многих плоскостях.

Сам певец говорит: он будто разочаровывает людей каждый раз, когда его спрашивают: “Когда закончится война?”

— Никогда. Ведь война воспринимается и ведется по-разному для каждого. Есть война за прошлое, а есть — за будущее. Есть война экономическая, политическая, социальная, культурная, образовательная и информационная. Надо принять эту войну и полюбить время, на которое она выпала.

Сколько будет продолжаться война? Пока мы не искореним все советские нарративы, пока наши дети не будут разговаривать на украинском, пока у нас не исчезнет вопрос о “русском мире”!

Фронтмен группы говорит: даже в романтическую лирику они добавляют те месседжи, которые актуальны именно сейчас.

— Сейчас все воспринимается преувеличенно. И даже та же лирика уже имеет другой смысл. Большинство нашего репертуара написано уже во время войны и людям это “заходит”, потому что это именно те события, в которых мы все живем.

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Концерты KOZAK SYSTEM сейчас бесплатны для украинцев, но каждый может оставить сумму для покупки дронов или другой помощи на ВСУ.

В то же время певец делится, что всегда пытается описать и будущее Украины и людей в целом, если эта война не завершится нашей победой.

Фактически судьба поставила нам выбор: либо мы их, либо они — нас.

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