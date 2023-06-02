Ця війна не закінчиться ніколи — фронтмен гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо про діяльність та не тільки

Музика під час війни набула нового сенсу для українців. Творці тепер виступають з благодійною метою, а мелодії підтримують нас у найважчі години.

Фронтмен гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо у телемарафоні Єдиних новин розповів Вадиму Карп’яку про діяльність гурту під час війни. За словами співака, вони дають концерти до восьми разів на тиждень, а кілька днів тому дали 149 концерт під час війни.

Крім цього, музикант зазначив, що ця війна не закінчиться лише мілітарно — вона тотальна і триває у багатьох площинах.

Сам співак каже: він наче розчаровує людей щоразу, коли його питають: “Коли закінчиться війна?”

— Ніколи. Адже ця війна сприймається й ведеться по-різному для кожного. Є війна за минуле, а є — за майбутнє. Є війна економічна, політична, соціальна, культурна, освітня та інформаційна. Треба прийняти цю війну та полюбити час, на який вона випала.

Скільки триватиме війна? Поки ми не викорінимо всі радянські наративи, поки наші діти не розмовлятимуть українською, поки в нас не зникне запитання про “рускій мір”!

Фронтмен гурту каже: навіть до цілком романтичної лірики вони додають ті меседжі, які актуальні саме зараз.

— Зараз все сприймається перебільшено. І навіть та ж лірика вже має інший сенс. Більшість нашого репертуару написано вже під час війни й людям це “заходить”, бо це саме ті події, в яких ми всі живемо.

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Концерти KOZAK SYSTEM нині є безкоштовні для українців, але кожен може залишити суму для купівлі дронів чи іншої допомоги на ЗСУ.

Водночас співак ділиться, що завжди намагається також описати й майбутнє України та людей загалом, якщо ця війна не завершиться нашою перемогою.

Фактично, доля поставила нам вибір: або ми їх, або вони — нас.

Те, що робили росіяни на тимчасово окупованій землі, ніколи не забудуть жителі селища у Київській області. Читай свідчення мешканців та як живе селище нині.

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