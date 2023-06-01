Крок за кроком і заново буде ходити! Якісна реабілітаційна допомога у вінницькому центрі RECOVERY

У Вінниці відкрили реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY. Цей проект втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки.

Його мета — розбудувати реабілітаційну галузь в Україні, щоб наші захисники й захисниці відновлювалися після травм на фронті відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Такий центр у Вінниці уже четвертий. Загалом у планах до кінця року створити десять сучасних реабілітаційних центрів у різних областях України.

Це дасть можливість пацієнтам з того чи іншого регіону проходити реабілітацію ближче до дому та поруч з рідними.

Крок за кроком Руслан вчиться заново ходити. Захищати країну пішов торік у травні. Звільняв Херсонщину, тяжке поранення отримав під Бахмутом. 30 уламків від снаряда в голові спровокували крововилив та інсульт. Один уламок хірурги витягнути так і не змогли.

У мене була повністю паралізована права сторона, я не міг рухатися взагалі. Але завдяки довготривалій реабілітації і наполегливій праці, слава богу, відновлююсь, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Руслан Гаврилюк.

Руку відчуває, тепер головне — відновити ногу. Віднедавна займається на такому тренажері, який імітує реальну ходьбу. Лікарі та Руслан уже бачать результат. Відновлюється захисник у сучасному реабілітаційному центрі RECOVERY, який нещодавно відкрили у Вінниці.

За словами засновників центрів RECOVERY, фізична реабілітація — це лише перший етап проекту. Далі наші герої-захисники потребуватимуть психологічної, а потім соціальної реабілітації.

Ми стали країною ветеранів, тож мусимо зробити все можливе задля їхнього комфортного життя після фронту.

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