Фронт реабілітації набирає сили! Центр RECOVERY взявся вставити бійців на ноги

У Києві відкрився інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery, який не має аналогів в Україні. Це вже третій центр мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Перші два відкрили в Дніпрі та Одесі.

Проект RECOVERY охоплює кілька напрямів: підготовка фахівців з реабілітації, протезування складних випадків, реабілітація в приватних партнерських закладах та розбудова національної мережі реабілітаційних центрів.

Реабілітація в країні майже не була розвинена, адже не було потреби. Зараз ми розуміємо, що реабілітація буде однією з найважливіших задач для суспільства та держави, — каже Віктор Пінчук.

RECOVERY: реабілітаційний центр майбутнього

Київський центр був створений з нуля, що дозволило облаштувати його за найвищими світовими стандартами інклюзивності: з широкими коридорами та дверними отворами, санітарно-гігієнічними зонами для маломобільних пацієнтів.

Загалом площа створеного центру склала 1500 квадратних метрів. В цю площу вмістили дві високофункціональні зали фізичної реабілітації, три кабінети апаратної фізіотерапії, масажні кабінети.

Є також і кабінет ерготерапії, маніпуляційна, перев’язувальна та 12 інклюзивних палат на 30 ліжок. Крім того, заклад оснащений усім потрібним інноваційним обладнанням та кваліфікованим медичним персоналом.

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Мультидисциплінарна команда фахівців включає реабілітолога, ерготерапевта, логопеда та психолога. Усі вони проходили додаткове навчання й передаватимуть отримані знання колегам, щоб кожен прилад чи тренажер був використаний з максимальною користю.

Центр створили на базі державної лікарні, тож за потреби в клініці є й інші спеціалісти, які можуть надати героям всю потрібну допомогу. Усе, щоб військові змогли пройти тривалу реабілітацію після гострих поранень.

Плани RECOVERY на рік

Завдяки такому ефективному приватно-державному партнерству, Київський реабілітаційний центр RECOVERY зможе відповідати на кількісну та якісну потребу реабілітації поранених військових.

Віктор Пінчук зазначив: хоче, аби усі герої та героїні на полі бою знали, що тут про них думають й усі готові надати допомогу.

Тож у планах — максимально розширити географію та відкрити цьогоріч десять центрів, де за сучасними міжнародними стандартами будуть буквально ставити героїв та героїнь на ноги.

Це дозволить допомогти якомога більшій кількості поранених пацієнтів. До прикладу, у Київському відділені планують надавати допомогу 600 військовим на рік, а всією мережею хочуть допомогти 11 тис. військових.

Пройти реабілітацію можна цілком безплатно. Читай, як ветеранам війни отримати меддопомогу від держави.

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