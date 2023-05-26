Фронт реабилитации набирает силу! Центр RECOVERY взялся ставить бойцов на ноги

В Киеве открылся инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети Recovery, у которого нет аналогов в Украине. Это уже третий центр сети, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Первые два открыли в Днепре и Одессе.

Проект RECOVERY охватывает несколько направлений: подготовка специалистов по реабилитации, протезирование сложных случаев, реабилитация в частных партнерских учреждениях и развитие национальной сети реабилитационных центров.

Реабилитация в стране почти не была развита, ведь не было нужды. Сейчас мы понимаем, что реабилитация станет одной из важнейших задач для общества и государства, — говорит Виктор Пинчук.

RECOVERY: реабилитационный центр будущего

Киевский центр был создан с нуля, что позволило обустроить его по высоким мировым стандартам инклюзивности: с широкими коридорами и дверными проемами, санитарно-гигиеническими зонами для маломобильных пациентов.

В общей сложности площадь созданного центра составила 1500 м². В эту площадь вместили два высокофункциональных зала физической реабилитации, три кабинета аппаратной физиотерапии, массажные кабинеты.

Есть также кабинет эрготерапии, манипуляционная, перевязочная и 12 инклюзивных палат на 30 коек. Кроме того, заведение оснащено всем необходимым инновационным оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом.

Читать по теме Высококачественные протезирования и реабилитация — первые военные получили новые конечности благодаря проекту Recovery Первых трое украинских военных получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта Recovery.

Мультидисциплинарная команда специалистов включает в себя реабилитолога, эрготерапевта, логопеда и психолога. Все они проходили дополнительную учебу и будут передавать полученные знания коллегам, чтобы каждый прибор или тренажер был использован с максимальной пользой.

Центр был создан на базе государственной больницы, поэтому при необходимости в клинике есть и другие специалисты, которые могут оказать героям всю необходимую помощь. Все, чтобы военные смогли пройти длительную реабилитацию после опасных ранений.

Планы RECOVERY на год

Благодаря такому эффективному частно-государственному партнерству Киевский реабилитационный центр RECOVERY сможет отвечать на количественную и качественную потребность в реабилитации раненых военных.

Виктор Пинчук отметил: хочет, чтобы все герои и героини на поле боя знали, что здесь о них думают и готовы оказать помощь.

В планах — максимально расширить географию и открыть десять центров, где по современным международным стандартам будут буквально ставить героев и героинь на ноги.

Это позволит помочь как можно большему количеству раненых пациентов. К примеру, в Киевском отделении планируют оказывать помощь 600 военным в год, а всей сетью хотят помочь 11 тыс. военных.

Пройти реабилитацию можно совершенно бесплатно. Читай, как ветеранам войны получить медпомощь от государства.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.