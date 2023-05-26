Украина

Фронт реабилитации набирает силу! Центр RECOVERY взялся ставить бойцов на ноги

Вероника Кононенко, редактор сайта 26 мая 2023, 14:00
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Артем Редванський: історія викладача англійської про початок повномасштабної війни
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Война застала посреди ночи в поезде! История молодого преподавателя английского о родном городе и обучении переселенцев
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