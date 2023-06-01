Шаг за шагом и заново будет ходить! Качественная реабилитационная помощь в винницком центре RECOVERY

В Виннице открыли реабилитационный центр национальной сети RECOVERY. Этот проект воплощают в жизнь Виктор и Елена Пинчуки.

Его цель — построить реабилитационную отрасль в Украине, чтобы наши защитники и защитницы восстанавливались после травм на фронте в соответствии с современными международными стандартами.

Центр в Виннице уже четвертый. В планах до конца года создать десять современных реабилитационных центров в разных областях Украины. Это позволит пациентам из того или иного региона проходить реабилитацию поближе к дому и рядом с родными.

Шаг за шагом Руслан учится заново ходить. Защищать страну ушел в мае прошлого года. Освобождал Херсонскую область, тяжелое ранение получил под Бахмутом.

30 обломков от снаряда в голове спровоцировали кровоизлияние и инсульт. Один обломок хирурги вытащить так и не смогли.

У меня была полностью парализована правая сторона, я не мог двигаться вообще. Но благодаря долговременной реабилитации и упорному труду, слава богу, восстанавливаюсь, — рассказывает военнослужащий ВСУ Руслан Гаврилюк.

Руку чувствует, теперь главное — восстановить ногу. Недавно занимается на таком тренажере, который имитирует реальную ходьбу. Врачи и Руслан уже видят результат.

Восстанавливается защитник в современном реабилитационном центре RECOVERY, недавно открывшемся в Виннице.

По словам основателей центров RECOVERY, физическая реабилитация — это только первый этап проекта. Далее наши герои-защитники будут нуждаться в психологической, а затем социальной реабилитации.

Мы стали страной ветеранов, поэтому должны сделать все возможное для их комфортной жизни после фронта.

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