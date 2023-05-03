Тихий убийца: что такое гепатит С, как он передается и чем опасна эта болезнь

Гепатит — это вирусная инфекция, вызывающая заболевание печени, которое иногда приводит к ее серьезным поражениям.
В мире существует два основных типа инфекционного гепатита — группы В и С. Они являются причиной 96% случаев смертей от гепатита. Такие данные предоставляет Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Вирусный гепатит типа С можно получить путем:
Стоит отметить, что гепатит С не передается через грудное молоко, продукты или воду, а также путем бытовых контактов, например, объятий, поцелуев, через потребление пищи и напитков совместно с инфицированным лицом.
Стоит отметить, что гепатит С не передается через грудное молоко, продукты или воду, а также путем бытовых контактов, например, объятий, поцелуев, через потребление пищи и напитков совместно с инфицированным лицом.
Как рассказывают специалисты Mayo Clinic, длительное заражение вирусом гепатита С известно как хронический гепатит С. Хронический гепатит С обычно не проявляется в течение многих лет, пока вирус не повредит печень настолько, что заболевание станет явным.
Признаками данного заболевания являются:
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Каждый хронический гепатит С начинается с острой фазы заболевания. Обычно острый гепатит С не диагностируется, поскольку он редко вызывает симптомы.
Каждый хронический гепатит С начинается с острой фазы заболевания. Обычно острый гепатит С не диагностируется, поскольку он редко вызывает симптомы.
Но если острые симптомы появляются, то это происходит через один – три месяца после заражения вирусом и продолжаются от двух недель до трех месяцев.
Инфекция гепатита С может жить в организме в течение многих лет и способна вызвать серьезные осложнения, такие как:
До недавнего времени лечение гепатита С требовало еженедельных инъекций и пероральных препаратов, которые многие инфицированные люди не могли принимать из-за сопутствующих заболеваний или неприемлемых побочных эффектов.
Но, к счастью, все меняется. На сегодня хронический гепатит С лечат с помощью пероральных препаратов, которые принимаются ежедневно в течение двух – шести месяцев.
Но, к счастью, все меняется. На сегодня хронический гепатит С лечат с помощью пероральных препаратов, которые принимаются ежедневно в течение двух – шести месяцев.
По данным ВОЗ, благодаря такому методу сейчас вылечивают более 95% людей с этой инфекцией.
Советуем позаботиться о своей безопасности. Держи несколько рекомендаций по профилактическим мерам, которые помогут обезопасить себя от этого заболевания:
Убереги себя и своих близких не только от гепатита, но и от других серьезных заболеваний. Читай, кому и когда показана вакцинация от ВПЧ.
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