Тихий убийца: что такое гепатит С, как он передается и чем опасна эта болезнь

Гепатит — это вирусная инфекция, вызывающая заболевание печени, которое иногда приводит к ее серьезным поражениям.

В мире существует два основных типа инфекционного гепатита — группы В и С. Они являются причиной 96% случаев смертей от гепатита. Такие данные предоставляет Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Как передается гепатит С

Вирусный гепатит типа С можно получить путем:

переливания непроверенной крови и продуктов крови;

использования нестерильных инструментов;

опасных манипуляций, связанных с контактом с кровью, например пирсинг, тату и т. п.;

использования нестерилизованных предметов, потенциально контактирующих с кровью, например бритвы, ножниц и т.д.

Стоит отметить, что гепатит С не передается через грудное молоко, продукты или воду, а также путем бытовых контактов, например, объятий, поцелуев, через потребление пищи и напитков совместно с инфицированным лицом.

Симптомы гепатита С

Как рассказывают специалисты Mayo Clinic, длительное заражение вирусом гепатита С известно как хронический гепатит С. Хронический гепатит С обычно не проявляется в течение многих лет, пока вирус не повредит печень настолько, что заболевание станет явным.

Признаками данного заболевания являются:

легкое возникновение кровотечения;

легко образующиеся синяки;

плохой аппетит;

желтая окраска кожи и глаз;

моча темного цвета;

зуд кожи;

усталость;

накопление жидкости в брюшной полости;

отеки в ногах;

потеря веса;

спутанность сознания, сонливость и невнятное произношение;

паукообразные кровеносные сосуды на коже (ангиомы).

Каждый хронический гепатит С начинается с острой фазы заболевания. Обычно острый гепатит С не диагностируется, поскольку он редко вызывает симптомы.

Но если острые симптомы появляются, то это происходит через один – три месяца после заражения вирусом и продолжаются от двух недель до трех месяцев.

Осложнения

Инфекция гепатита С может жить в организме в течение многих лет и способна вызвать серьезные осложнения, такие как:

Цирроз печени. После десятилетий нахождения инфекции вируса в организме может возникнуть цирроз печени — рубцы в печени, затрудняющие ее работу.

После десятилетий нахождения инфекции вируса в организме может возникнуть цирроз печени — рубцы в печени, затрудняющие ее работу. Рак печени. У небольшого количества людей с гепатитом С может развиться рак печени.

У небольшого количества людей с гепатитом С может развиться рак печени. Печеночная недостаточность. Запущенный цирроз может привести к прекращению функционирования печени.

Лечение и профилактика

До недавнего времени лечение гепатита С требовало еженедельных инъекций и пероральных препаратов, которые многие инфицированные люди не могли принимать из-за сопутствующих заболеваний или неприемлемых побочных эффектов.

Но, к счастью, все меняется. На сегодня хронический гепатит С лечат с помощью пероральных препаратов, которые принимаются ежедневно в течение двух – шести месяцев.

По данным ВОЗ, благодаря такому методу сейчас вылечивают более 95% людей с этой инфекцией.

Советуем позаботиться о своей безопасности. Держи несколько рекомендаций по профилактическим мерам, которые помогут обезопасить себя от этого заболевания:

Не делись предметами личной гигиены. Если ты беременна, посоветуйся со своим врачом, как предотвратить передачу вируса гепатита ребенку. Будь осторожен(-на) с пирсингом и татуировками, используй только стерилизованные инструменты для этих процедур. Пользуйся презервативами. По возможности выбирай пероральные препараты, а не инъекции.

Убереги себя и своих близких не только от гепатита, но и от других серьезных заболеваний. Читай, кому и когда показана вакцинация от ВПЧ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!