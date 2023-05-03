Тихий вбивця: що таке гепатит С, як він передається та чим небезпечна ця хвороба

Гепатит — це вірусна інфекція, що викликає захворювання печінки, яке іноді призводить до її серйозних уражень.
У світі є два основних типи інфекційного гепатиту — групи В і С. Вони є причиною 96% випадків смертей від гепатиту. Такі дані надає Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Вірусний гепатит типу С можна отримати шляхом:
Варто зазначити, що гепатит С не передається через грудне молоко, харчі або воду, а також шляхом побутових контактів, наприклад обіймів, поцілунків, через споживання їжі та напоїв спільно з інфікованою особою.
Варто зазначити, що гепатит С не передається через грудне молоко, харчі або воду, а також шляхом побутових контактів, наприклад обіймів, поцілунків, через споживання їжі та напоїв спільно з інфікованою особою.
Як розповідають спеціалісти Mayo Clinic, тривале зараження вірусом гепатиту С відоме як хронічний гепатит С. Хронічний гепатит С зазвичай не проявляється протягом багатьох років, доки вірус не пошкодить печінку настільки, що захворювання стане явним.
Ознаками цього захворювання є:
Фото: Pexels
Кожний хронічний гепатит С розпочинається з гострої фази захворювання. Зазвичай гострий гепатит С не діагностується, оскільки він рідко викликає симптоми.
Кожний хронічний гепатит С розпочинається з гострої фази захворювання. Зазвичай гострий гепатит С не діагностується, оскільки він рідко викликає симптоми.
Та якщо гострі симптоми з’являються, то це відбувається через один – три місяці після зараження вірусом і триває від двох тижнів до трьох місяців.
Інфекція гепатиту С може жити в організмі протягом багатьох років і здатна спричинити серйозні ускладнення, як-от:
Донедавна лікування гепатиту С вимагало щотижневих ін’єкцій і пероральних препаратів, які багато інфікованих людей не могли приймати через супутні захворювання або неприйнятні побічні ефекти.
Та, на щастя, усе змінюється. На сьогодні хронічний гепатит С лікують за допомогою пероральних препаратів, які слід приймати щодня протягом двох – шести місяців.
Та, на щастя, усе змінюється. На сьогодні хронічний гепатит С лікують за допомогою пероральних препаратів, які слід приймати щодня протягом двох – шести місяців.
За даними ВООЗ, таким методом нині виліковують понад 95% людей з цією інфекцією.
Радимо подбати про свою безпеку. Тримай кілька рекомендацій з профілактичних заходів, що допоможуть убезпечити себе від цього захворювання:
Убережи себе та своїх близьких не лише від гепатиту, а й від інших серйозних захворювань. Читай, кому і коли показана вакцинація від ВПЛ.
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