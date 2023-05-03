Тихий вбивця: що таке гепатит С, як він передається та чим небезпечна ця хвороба

Гепатит — це вірусна інфекція, що викликає захворювання печінки, яке іноді призводить до її серйозних уражень.

У світі є два основних типи інфекційного гепатиту — групи В і С. Вони є причиною 96% випадків смертей від гепатиту. Такі дані надає Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Як передається гепатит С

Вірусний гепатит типу С можна отримати шляхом:

переливання неперевіреної крові та продуктів крові;

використання нестерильних інструментів;

небезпечних маніпуляцій, що пов’язані з контактом з кров’ю, наприклад пірсинг, тату тощо;

використання нестерилізованих предметів, що потенційно контактують з кров’ю, наприклад бритва, ножиці тощо.

Варто зазначити, що гепатит С не передається через грудне молоко, харчі або воду, а також шляхом побутових контактів, наприклад обіймів, поцілунків, через споживання їжі та напоїв спільно з інфікованою особою.

Симптоми гепатиту С

Як розповідають спеціалісти Mayo Clinic, тривале зараження вірусом гепатиту С відоме як хронічний гепатит С. Хронічний гепатит С зазвичай не проявляється протягом багатьох років, доки вірус не пошкодить печінку настільки, що захворювання стане явним.

Ознаками цього захворювання є:

легке виникнення кровотечі;

синці легко утворюються;

поганий апетит;

жовте забарвлення шкіри та очей;

чеча темного кольору;

свербіж шкіри;

втома;



накопичення рідини в черевній порожнині;

набряки у ногах;

втрата ваги;

сплутаність свідомості, сонливість і невиразна вимова;

павукоподібні кровоносні судини на шкірі (ангіоми).

Кожний хронічний гепатит С розпочинається з гострої фази захворювання. Зазвичай гострий гепатит С не діагностується, оскільки він рідко викликає симптоми.

Та якщо гострі симптоми з’являються, то це відбувається через один – три місяці після зараження вірусом і триває від двох тижнів до трьох місяців.

Ускладнення

Інфекція гепатиту С може жити в організмі протягом багатьох років і здатна спричинити серйозні ускладнення, як-от:

Цироз печінки . Після десятиліть перебування вірусу в організмі може виникнути цироз печінки — рубці в печінці, що ускладнюють її роботу.

Після десятиліть перебування вірусу в організмі може виникнути цироз печінки — рубці в печінці, що ускладнюють її роботу. Рак печінки. У невеликої кількості людей з гепатитом С може розвинутися рак печінки.

У невеликої кількості людей з гепатитом С може розвинутися рак печінки. Печінкова недостатність. Запущений цироз може призвести до припинення функціонування печінки.

Лікування та профілактика

Донедавна лікування гепатиту С вимагало щотижневих ін’єкцій і пероральних препаратів, які багато інфікованих людей не могли приймати через супутні захворювання або неприйнятні побічні ефекти.

Та, на щастя, усе змінюється. На сьогодні хронічний гепатит С лікують за допомогою пероральних препаратів, які слід приймати щодня протягом двох – шести місяців.

За даними ВООЗ, таким методом нині виліковують понад 95% людей з цією інфекцією.

Радимо подбати про свою безпеку. Тримай кілька рекомендацій з профілактичних заходів, що допоможуть убезпечити себе від цього захворювання:

Не ділися предметами особистої гігієни. Якщо ти вагітна, порадься зі своїм лікарем про те, як запобігти передачі вірусу гепатиту дитині. Будь обережним(-а) з пірсингом і татуюванням, використовуй лише стерилізовані інструменти для цих процедур. Користуйся презервативами. За можливості обирай пероральні препарати, а не ін’єкції.

Убережи себе та своїх близьких не лише від гепатиту, а й від інших серйозних захворювань. Читай, кому і коли показана вакцинація від ВПЛ.

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