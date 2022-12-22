Гном своими руками: как сделать скандинавское чудо в домашних условиях

Забавных скандинавских гномов в последнее время скупают со всех сторон. Ими украшают дома, территории возле домов, их ставят под елки.
Однако эти популярные игрушки можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо купить нужную ткань и декоративные элементы.
Гном своими руками: как сделать игрушку — читай в материале.
Яркого гномика можно делать как самостоятельно, так и с детьми. Это прекрасный способ полезного и веселого отдыха.
Яркого гномика можно делать как самостоятельно, так и с детьми. Это прекрасный способ полезного и веселого отдыха.
Для изготовления скандинавских гномов используют разные техники и ткани. К примеру:
Лучшая ткань для того, чтобы сделать фигурку гнома, — это фетр.
Он может очень хорошо держать форму, редко когда осыпается и красиво смотрится.
Он может очень хорошо держать форму, редко когда осыпается и красиво смотрится.
Новогоднего гнома своими руками сделать достаточно просто. Для этого не нужно тратить на работу много дней.
Изготовление игрушки — процесс не сложный, однако нужно все делать аккуратно и не спеша.
Для того чтобы сделать скандинавского гнома, нужно следовать инструкции:
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