Гном своими руками: как сделать скандинавское чудо в домашних условиях

Забавных скандинавских гномов в последнее время скупают со всех сторон. Ими украшают дома, территории возле домов, их ставят под елки.

Однако эти популярные игрушки можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо купить нужную ткань и декоративные элементы.

Гном своими руками: как сделать игрушку — читай в материале.

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Яркого гномика можно делать как самостоятельно, так и с детьми. Это прекрасный способ полезного и веселого отдыха.

Для изготовления скандинавских гномов используют разные техники и ткани. К примеру:

фетр;

картон;

бумага разных цветов;

носки;

яркие свитера;

для туловища берут бутылки из-под вина, шампанского;

фоамиран.

Лучшая ткань для того, чтобы сделать фигурку гнома, — это фетр.

Он может очень хорошо держать форму, редко когда осыпается и красиво смотрится.

Новогоднего гнома своими руками сделать достаточно просто. Для этого не нужно тратить на работу много дней.

Как сделать новогоднего гнома: пошаговая инструкция

Изготовление игрушки — процесс не сложный, однако нужно все делать аккуратно и не спеша.

Для того чтобы сделать скандинавского гнома, нужно следовать инструкции:

Возьми картон и вырежи из него два полукруга. Из них нужно сделать длинные конусы. Один должен быть большого размера, а другой немного меньше. Основой для туловища будет служить конус побольше, а для колпачка бери маленький. Возьми фетр в разных цветах (самые модные — серый, белый, красный). Найди в сети схему выкройки и вырежи детали одежды. Когда будешь делать шапочку, нужно вверху сделать хвостик, а к нему прикрепить бусину. В конце нужно обтянуть с помощью фетра основание, а концы закрепить клеем. Так получится нужная нам форма. Внутрь положи проволоку из меди. Собирай гнома. Нижний конус нижний необходимо оклеить тканью и добавить бороду (сделай с помощью нитей). Прикрепи носик (круглой формы, из капрона) и поставь на верх колпак. Одежду можно украсить так, как тебе нравится. К примеру, вырезанной из ткани снежинкой, живыми шишками, бусами, колокольчиками, новогодними игрушками, ватой и т.д. Для того чтобы сделать косички, можно использовать ворсистый мех белого или серого цвета.

Как сделать скандинавского гнома из флиса

возьми флисовую ткань в красном и белом цветах;

вырежи и склей фигурку гнома по той же схеме, как описывалось ранее;

туловище и ручки можно наполнить крупой (это также будет развивать мелкую моторику детей);

колпачок нужно делать длинным (поэтому возьми большой кусок ткани);

чтобы шапка хорошо держала форму, ее необходимо пришить к складкам;

шапку можно украсить хвоей, ягодами, снежинками из ткани.

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