Год рекордов: кто победил на музыкальной премии Грэмми-2023 — список лауреатов

Сегодня, 6 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Победителей определили в 103 номинациях и 30 жанрах. Кто получил Грэмми и есть ли среди победителей украинцы, читай в нашем материале.
На награждение звезды собрались на Crypto.com Arena. Ведущими церемонии были первая леди США Джилл Байден, рэп-исполнительница Карди Би и актер Дуэйн Джонсон.
Настоящей рекордсменкой стала певица Бейонсе — она была номинирована 88 раз, а в этом году выиграть удалось девять статуэток, поэтому она стала артисткой с наибольшим количеством Грэмми — 32.
Вслед за Бейонсе восемь наград получил рэпер Кендрик Ламар, по семь Грэмми выиграли Адель и Бренди Карлайл.
Фото: Getty Images
Победители Грэмми-2023 устроили зажигательное шоу после награждения. Выступали Гарри Стайлз, Сэм Смит и другие.
Украинке Тане Муиньо не удалось получить премию Грэмми. Она была номинирована за лучшее музыкальное видео для Гарри Стайлза, однако в этой номинации победу одержала Тейлор Свифт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GRAMMY Museum (@grammymuseum)
Публикация от GRAMMY Museum (@grammymuseum)
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