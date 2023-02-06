Год рекордов: кто победил на музыкальной премии Грэмми-2023 — список лауреатов

Сегодня, 6 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Победителей определили в 103 номинациях и 30 жанрах. Кто получил Грэмми и есть ли среди победителей украинцы, читай в нашем материале.

Грэмми-2023: кто победил — лучшие песни и исполнители

На награждение звезды собрались на Crypto.com Arena. Ведущими церемонии были первая леди США Джилл Байден, рэп-исполнительница Карди Би и актер Дуэйн Джонсон.

Настоящей рекордсменкой стала певица Бейонсе — она была номинирована 88 раз, а в этом году выиграть удалось девять статуэток, поэтому она стала артисткой с наибольшим количеством Грэмми — 32.

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Вслед за Бейонсе восемь наград получил рэпер Кендрик Ламар, по семь Грэмми выиграли Адель и Бренди Карлайл.

Победители Грэмми-2023 устроили зажигательное шоу после награждения. Выступали Гарри Стайлз, Сэм Смит и другие.

Украинке Тане Муиньо не удалось получить премию Грэмми. Она была номинирована за лучшее музыкальное видео для Гарри Стайлза, однако в этой номинации победу одержала Тейлор Свифт.

Кто получил Грэмми-2023: список победителей

Запись года: Лиззо — About Damn Time;

Лиззо — About Damn Time; Альбом года: Гарри Стайлз — Harry’s House;

Гарри Стайлз — Harry’s House; Песня года: Бонни Рейт — Just Like That;

— Just Like That; Лучший новый исполнитель: Самара Джой;

Самара Джой; Лучшее сольное поп-исполнение: Адель — Easy on Me;

Лучший поп-дуэт или группа: Сэм Смит и Ким Петрас — Unholy;

Сэм Смит и Ким Петрас — Unholy; Лучшая рок-песня: Бренди Карлайл — Broken Horses;

Бренди Карлайл — Broken Horses; Лучшая рэп-песня: Кендрик Ламар — The Heart Part 5;

Кендрик Ламар — The Heart Part 5; Лучшая R&B-песня: Бейонсе — Cuff it;

Лучший рэп-альбом: Кендрик Ламар — Mr. Morale & The Big Steppers;

Кендрик Ламар — Mr. Morale & The Big Steppers; Лучший вокальный поп-альбом: Гарри Стайлз — Harry’s House;

Гарри Стайлз — Harry’s House; Лучший рок-альбом: Оззи Осборн — Patient Number 9;

Оззи Осборн — Patient Number 9; Лучшая песня о социальных изменениях: Шервин Хаджипур — Baraye;

Лучшее сольное кантри-исполнение: Вилли Нельсон — Live Forever;

Вилли Нельсон — Live Forever; Лучшее метал-исполнение: Оззи Осборн и Тони Айомми — Degradation Rules;

Оззи Осборн и Тони Айомми — Degradation Rules; Лучшее музыкальное видео: Тейлор Свифт — All Too Well: The Short Film;

Тейлор Свифт — All Too Well: The Short Film; Лучшая танцевальная песня: Бейонсе — Break my soul.

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