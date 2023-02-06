Рік рекордів: хто переміг на музичній премії Греммі-2023 — список лауреатів

Сьогодні, 6 лютого, в Лос-Анджелесі пройшла 65-та церемонія вручення музичної премії Греммі. Переможців визначили в 103 номінаціях та 30 жанрах. Хто отримав Греммі та чи є серед переможців українці — читай у нашому матеріалі.

Греммі-2023: хто переміг — найкращі пісні та виконавці

На нагородження зірки зібралися на Crypto.com Arena. Ведучими церемонії були перша леді США Джилл Байден, реп-виконавиця Карді Бі та актор Двейн Джонсон.

Справжньою рекордсменкою стала співачка Бейонсе — її було номіновано 88 разів, а цьогоріч виграти вдалося аж дев’ять статуеток, тому вона стала артисткою з найбільшою кількістю Греммі — 32.

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Слідом за Бейонсе вісім нагород отримав репер Кендрік Ламар, по сім Греммі виграли Адель і Бренді Карлайл.

Переможці Греммі-2023 влаштували запальне шоу після нагородження. Виступали Гаррі Стайлз, Сем Сміт та інші.

Українці Тані Муіньо не вдалося отримати премію Греммі. Вона була номінована за найкраще музичне відео для Гаррі Стайлза, втім у цій номінації перемогу здобула Тейлор Свіфт.

Хто отримав Греммі-2023: список переможців

Запис року: Ліззо — About Damn Time;

Ліззо — About Damn Time; Альбом року: Гаррі Стайлз — Harry’s House;

Гаррі Стайлз — Harry’s House; Пісня року: Бонні Рейт — Just Like That;

Бонні Рейт — Just Like That; Найкращий новий виконавець: Самара Джой;

Самара Джой; Найкраще сольне поп-виконання: Адель — Easy on Me;

Найкращий поп-дует або гурт: Сем Сміт та Кім Петрас — Unholy;

Сем Сміт та Кім Петрас — Unholy; Найкраща рок-пісня: Бренді Карлайл — Broken Horses;

Бренді Карлайл — Broken Horses; Найкраща реп-пісня: Кендрік Ламар — The Heart Part 5;

Кендрік Ламар — The Heart Part 5; Найкращий вокальний поп-альбом: Гаррі Стайлз — Harry’s House;

Гаррі Стайлз — Harry’s House; Найкраще музичне відео: Тейлор Свіфт — All Too Well: The Short Film.

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