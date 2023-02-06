Рік рекордів: хто переміг на музичній премії Греммі-2023 — список лауреатів

Сьогодні, 6 лютого, в Лос-Анджелесі пройшла 65-та церемонія вручення музичної премії Греммі. Переможців визначили в 103 номінаціях та 30 жанрах. Хто отримав Греммі та чи є серед переможців українці — читай у нашому матеріалі.
На нагородження зірки зібралися на Crypto.com Arena. Ведучими церемонії були перша леді США Джилл Байден, реп-виконавиця Карді Бі та актор Двейн Джонсон.
Справжньою рекордсменкою стала співачка Бейонсе — її було номіновано 88 разів, а цьогоріч виграти вдалося аж дев’ять статуеток, тому вона стала артисткою з найбільшою кількістю Греммі — 32.
Слідом за Бейонсе вісім нагород отримав репер Кендрік Ламар, по сім Греммі виграли Адель і Бренді Карлайл.
Фото: Getty images
Переможці Греммі-2023 влаштували запальне шоу після нагородження. Виступали Гаррі Стайлз, Сем Сміт та інші.
Українці Тані Муіньо не вдалося отримати премію Греммі. Вона була номінована за найкраще музичне відео для Гаррі Стайлза, втім у цій номінації перемогу здобула Тейлор Свіфт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GRAMMY Museum (@grammymuseum)
Публикация от GRAMMY Museum (@grammymuseum)
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