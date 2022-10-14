Григорий Козловский взял на реабилитацию бойца Азова: как помогают военным на базе футбольного клуба Рух

Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, хочется говорить о хороших делах и о тех, кто помогает нашим военным во время войны и после возвращения домой.

Нередко украинские воины получают тяжелые травмы, после которых реабилитация занимает даже несколько лет. Боец ​​полка Азов Кшиштоф Мушак получил ранение в ногу, в результате чего у него повредились нервы. Врачи прогнозируют продолжительность восстановления от одного до трех лет.

Сейчас украинский воин, посетивший тренировку футбольного клуба Рух, проходит лечение в Золочеве. Пока у него заживает рана, после чего будет происходить процесс реабилитации.

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Президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский, узнав о проблемах нашего героя-защитника, предложил ему воспользоваться услугами клубного медицинского центра. Теперь Кшиштоф может пройти реабилитацию на базе футбольного клуба.

Мы возьмем Кшиштофа на свое обеспечение. Он пройдет у нас ту реабилитацию, которую мы применяем к профессиональным футболистам. Наши врачи поделятся своим опытом. У нас оборудования достаточно, все будет хорошо.

— Думаю, через год мы еще здесь сыграем в футбол, — уверяет Григорий Козловский.

Врачи Украинской спортивной клиники уже осмотрели Кшиштофа Мушака и разработают для него индивидуальную программу лечения.

Генеральный директор Украинской спортивной клиники Олег Касатка объясняет: военные в чем-то похожи на спортсменов. У Кшиштофа травма тяжелая, но перспектива вернуть функцию раненой ноги действительно существует.

— Мы оказываем качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь не только спортсменам, а любому, кто в ней нуждается, — отмечает врач.

Это долгосрочная программа, и состоится несколько курсов лечения, во время которых мы можем в значительной степени восстановить функцию ноги. Для лечения Кшиштофа будут проведены отдельное обследование и исследования и разработана индивидуальная программа реабилитации.

Индивидуальная программа реабилитации включает много физических упражнений и процедур в течение дня, примерно на шесть часов, — говорит Касатка.













Врач и директор футбольного клуба Рух уверены: лечение пройдет быстро и результативно.

Все потому, что и Кшиштоф еще молод, и наработанная годами программа реабилитации даст желаемые результаты.

А психологическую реабилитацию военным и пострадавшим от войны предлагают получить в Ровенской области: об иппотерапии читай в материале.

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