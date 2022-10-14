Григорій Козловський взяв на реабілітацію бійця Азова: як допомагають військовим на базі футбольного клубу Рух

Сьогодні, в День захисників і захисниць України, хочеться говорити про хороші справи та тих, хто допомагає нашим військовим під час війни й після повернення додому.

Нерідко українські воїни отримують важкі травми, реабілітація після яких займає навіть кілька років. Боєць полку Азов Кшиштоф Мушак отримав поранення в ногу, унаслідок чого в нього пошкодилися нерви. Лікарі прогнозують тривалість відновлення від одного до трьох років.

Зараз український воїн, який завітав на тренування футбольного клубу Рух, проходить лікування в Золочеві. Поки що в нього гоїться рана, після чого відбуватиметься процес реабілітації.

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Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський, дізнавшись про проблеми нашого героя-захисника, запропонував йому скористатися послугами клубного медичного центру. Тепер Кшиштоф може пройти реабілітацію на базі футбольного клубу.

Ми візьмемо Кшиштофа на своє забезпечення. Він пройде в нас ту реабілітацію, яку ми застосовуємо до професійних футболістів. Наші лікарі поділяться своїм досвідом. У нас обладнання вдосталь, усе буде гаразд.

— Думаю, що через рік ми ще тут зіграємо в футбол, — запевняє Григорій Козловський.

Лікарі Української спортивної клініки вже оглянули Кшиштофа Мушака та розроблять для нього індивідуальну програму лікування.

Генеральний директор Української спортивної клініки Олег Касатка пояснює: військові дещо схожі на спортсменів. У Кшиштофа травма важка, але перспектива повернути функцію пораненої ноги насправді існує.

— Ми надаємо якісну та висококваліфіковану медичну допомогу не тільки спортсменам, а будь-кому, хто її потребує, — зазначає лікар.

Це довгострокова програма, і відбудеться декілька курсів лікування, під час яких ми можемо значно відновити функцію ноги. Для лікування Кшиштофа проведуть окреме обстеження та дослідження, а ще — розроблять індивідуальну програму реабілітації.

Індивідуальна програма реабілітації охоплює багато фізичних вправ і процедур упродовж дня, приблизно на шість годин, — говорить Касатка.













Лікар та директор футбольного клубу Рух упевнені: лікування пройде швидко та результативно.

Все тому, що і Кшиштоф ще молодий, і напрацьована роками програма реабілітації дасть бажані результати.

А психологічну реабілітацію військовим та постраждалим від війни пропонують отримати на Рівненщині: про іпотерапію читай у матеріалі.

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