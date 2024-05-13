Холостяк возвращается на экраны! Кто станет новым героем романтического реалити-шоу на СТБ

Романтическое реалити Холостяк возвращается на экраны СТБ. После продолжительного перерыва любимое шоу представит зрителям нового героя. Им стал военный, ветеран, общественный деятель, автор книги История упрямого мужчины и участник национальной сборной Invictus Games Александр Будько на псевдо Терен.

Александр “Терен” Будько — главный Холостяк Украины

— Два года мы получали от коллег, партнеров и зрителей вопрос, вернется ли на СТБ Холостяк. И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Ведь главный Холостяк страны — это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого женщины готовы назвать идеальным для себя, — комментирует генеральный директор СТБ Людмила Семчук.

Она также добавляет, что сегодня идеальный мужчина в глазах украинок — это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности; тот, кто отстаивает подлинные ценности: свой дом, свою семью, свою страну и миллионы незнакомых, но своих людей.

Новому герою шоу Александру 28 лет. 24 февраля 2022 года он ушел добровольцем на фронт, а уже вскоре стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона Карпатська Січ с позывным Терен.

Сейчас также смотрят

В боях за Харьковскую область получил тяжелое ранение и потерял обе конечности. Далее его ждало протезирование и сложная реабилитация.

Но это не остановило Терена на пути к своим мечтам. В его сердце — безграничная любовь к Украине и жизни.

Одна из целей Терена — преодоление внутренних и внешних барьеров, развитие инклюзии в Украине и помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта.

Сегодня его имя знают не только в Украине, но и в мире. Призер по плаванию международных спортивных соревнований Игры Несокрушенных, соавтор и ведущий известного YouTube-проекта Відвал ніг, або All инклюзив.

Соавтор благотворительных лимитированных коллекций украшений и одежды, средства по продаже которых направлены на нужды сил обороны. Танцевал вместе с артистами труппы United Ukrainian Ballet на сцене в Калифорнии.

Об Александре даже сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

— Наша команда познакомилась с Сашей еще прошлым летом во время съемки интервью для СТБ Непокоренные. Сначала на съемочную площадку зашла его харизма, а потом уже и сам Саша. Его уверенность и невероятное чувство юмора влюбляются с первого взгляда. Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли — вот наш кандидат на нового Холостяка, — говорит Лидия Панькив, маркетинг-директор телеканала СТБ.

Какую девушку ищет новый герой реалити-шоу Холостяк Украина

Сам Терен говорит, что Холостяк для него — шанс встретить своего человека, с которым хочется попытаться создать семью:

На собственном опыте знаю, что чудес можно ждать отовсюду, и верю, что на телепроекте можно найти любовь. Конечно, это также крутая возможность транслировать многие хорошие и позитивные идеи, которые меняют нас к лучшему.

— Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться по любым темам. Которые искренне реагируют на шутки, потому что я много шучу и иногда достаточно нетипично. Мне очень нравится, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе, — рассказывает Александр Будько.

Для него также важно, чтобы она была украиноязычной, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без сомнений. Это должен быть человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства.

Впервые за все сезоны телеканал СТБ одновременно объявляет имя Холостяка и приглашает в проект девушек, желающих построить отношения с Тереном. Регистрация доступна по ссылке.

Создатели шоу Холостяк обещают, что этой осенью мы не только погрузимся в новую историю любви, но и сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам.

А в эксклюзивном интервью для Вікна-новини Александр рассказал о реабилитации, адаптации и инклюзии украинского общества.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.