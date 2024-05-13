Холостяк повертається на екрани! Хто став новим героєм романтичного реаліті-шоу на СТБ

Романтичне реаліті Холостяк повертається на екрани телеканалу СТБ. Після тривалої перерви улюблене шоу представить глядачам нового героя. Ним став військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги Історія впертого чоловіка та учасник національної збірної Invictus Games Олександр Будько на псевдо Терен.

Олександр “Терен” Будько — головний Холостяк України

— Два роки ми отримували від колег, партнерів і глядачів запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни — це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого жінки готові назвати ідеальним для себе, — коментує генеральна директорка СТБ Людмила Семчук.

Вона також додає, що сьогодні ідеальний чоловік в очах українок — це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці; той, хто відстоює справжні цінності: свій дім, свою родину, свою країну та мільйони незнайомих, але своїх людей.

Новому герою шоу Олександру 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем на фронт, а вже незабаром став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ з позивним Терен.

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В боях за Харківщину отримав важке поранення та втратив обидві кінцівки. Далі на нього чекало протезування і складна реабілітація.

Але це не зупинило Терена на шляху до своїх мрій. В його серці — безмежна любов до України та життя.

Одна з цілей Терена — подолання внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвиток інклюзії в Україні та допомога в соціалізації ветеранів після поверненню з фронту.

Сьогодні його ім’я знають не тільки в Україні, а й у світі. Призер з плавання міжнародних спортивних змагань Ігри Нескорених, співавтор та ведучий відомого YouTube-проєкту Відвал ніг, або All інклюзив.

Співавтор благодійних лімітованих колекцій прикрас та одягу, кошти з продажу яких спрямовано на потреби Сил оборони. Танцював разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet на сцені в Каліфорнії.

Про Олександра навіть зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер.

— Наша команда познайомилася з Сашею ще минулого літа під час зйомки інтерв’ю для проєкту СТБ Нескорені. Спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже і сам Сашко. Його впевненість і неймовірне почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли — ось наш кандидат на нового Холостяка, — каже Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ.

Яку дівчину шукає новий герой реаліті-шоу Холостяк Україна

Сам Терен говорить, що Холостяк для нього — це шанс зустріти свою людину, з якою хочеться спробувати створити сім’ю:

На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроєкті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще.

— Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві, — розповідає Олександр Будько.

Для нього також важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Це має бути людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору.

Вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім’я Холостяка і запрошує у проєкт дівчат, які хочуть побудувати стосунки з Тереном. Реєстрація доступна за посиланням.

Творці шоу Холостяк обіцяють, що цієї осені ми не тільки поринемо у нову історію кохання, а й сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок

А в ексклюзивному інтерв’ю для Вікон Олександр розповів про реабілітацію, адаптацію та інклюзію українського суспільства.

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