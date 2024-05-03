Крепкий сон за считанные минуты! Как быстро уснуть с помощью японского метода

Для сохранения здоровья медики рекомендуют спать не менее 7 часов. Только при этом можно оставаться полным сил и энергии, а также избежать многих болезней.

Но из-за постоянной нервозности и возбуждения быстро заснуть не получается. Так что часто приходится обращаться к снотворным. Но как быстро уснуть и без лекарств? В этом поможет японский метод засыпания, о котором подробнее рассказал OBOZREVATEL.

Как быстро уснуть ночью без лекарств: поможет японский метод

Если не удается быстро заснуть, то подсчеты овец не смогут помочь, ведь мозг концентрируется на задаче подсчета и просыпается.

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Особенность японского метода в том, что он позволяет уснуть всего за несколько минут. Он также считается более безопасным, чем употребление лекарства, а для тех, кто страдает головными болями — даже полезным.

Японский метод похож на укачивание ребенка, но в этом случае человек убаюкивает сам себя.

Чтобы заснуть, нужно расстелить кровать, но не ложиться сразу. Сначала нужно сесть на край так, чтобы было удобно. Затем несколько раз глубоко вдохнуть или выдохнуть, чтобы стабилизировать пульс.

После этого нужно закрыть глаза и медленно крутить головой из стороны в сторону 100-150 раз.

Когда чувствуется легкое головокружение благодаря резкому притоку крови к голове и интенсивному поступлению кислорода, можно спать.

А для лучшего засыпания специалисты рекомендуют выходить на прогулки перед сном, проветривать помещение и увлажнять воздух.

Также по крайней мере через час следует избегать использования гаджетов, просмотра новостей и контента с неприятным содержимым, например, со сценами насилия или жестокости.

А еще для быстрого засыпания есть точечный массаж, который поможет сладко спать.

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