Все о борьбе с ночными монстрами: как избавиться от навязчивых мыслей в три ночи и наконец заснуть

Каждое утро обещаешь себе, что сегодня ляжешь спать вовремя и наконец не будешь мучить себя глуповатыми вопросами в три ночи? Да-да, кажется, все мы хоть раз в жизни так поступали.

Но не так часто в потоке ежедневных новостей и неотложных дел успеваешь подумать, откуда вообще берутся навязчивые мысли. Почему самые постыдные воспоминания из собственной жизни или несуразные вопросы о тайнах цивилизации Мая приходят именно тогда, когда нужно было бы уже сладко спать?

И довольно редко такие глубинные рассуждения в три ночи приносят нам хотя бы какую-то пользу. Чаще полезная информация забывается, а сумеречные самокопания только вытягивают из человека последние силы. А утром ты чувствуешь себя устало и мечтаешь в следующий раз точно выспаться.

Сейчас также смотрят

Чтобы наконец добиться такой, казалось, простой цели, необходимо больше узнать об истоках этой проблемы и понять, что нас заставляет просыпаться ночью и становиться для себя настоящим палачом. В этом вопросе подробно удалось разобраться изданию о науке IFL Science.

Почему мы просыпаемся ночью и занимаемся самокопанием

Профессор и директор Центра психического здоровья Технологического университета Свинберна Грег Мюррей уверяет, что такому поведению существует научное объяснение. Дело в том, что период с трех до четырех часов ночи является определенным переломным моментом для человеческого организма.

В это время температура тела начинает повышаться, ощущение сонливости снижается, процесс выделения мелатонина, то есть гормона сна, достигает своего пика, а вот уровень кортизола, гормона стресса, растет.

Все эти процессы отвечают за подготовку организма к пробуждению, поэтому если человек бодрствует в этот период, то может чувствовать себя нервно.

Также важно отметить, что именно в этот период человек становится наиболее уязвимым, поэтому пробуждение может вызвать немалый стресс. Отсюда и появляются навязчивые мысли, которые в другую часть суток вообще не имели бы шанса попасть в фокус внимания. Однако когда сил бороться с ними практически нет, они начинают атаковать человеческий мозг.

Кроме того, в такие моменты воспоминания, вопросы или какие-то другие мысли в большинстве своем оказываются непродуктивными, поскольку не направлены на поиск нужных ответов или решений. То есть все, о чем ты думаешь, в конце концов просто водит тебя по кругу самокопания и не дает решить проблему, которая может оказаться вообще выдуманной или незначительной.

В ночное время у человека недостаточно физических и психических ресурсов для реальной оценки ситуации. Поэтому, когда наступает утро, мы вспоминаем, что мы не одни в мире, у нас есть друзья, близкие, а также какие-то собственные мечты и ценности, и все надуманные проблемы оказываются какими-то мизерными.

Как избавиться от навязчивых мыслей ночью и заснуть

Решение этой проблемы достаточно простое и не требует особых умений. Такой практикой часто пользуются буддисты, или другие люди, которые любят практиковать медитации. Нет, речь не о том, чтобы стать на гвозди или сделать растяжку.

Когда тебе пришлось проснуться, или до сих пор не удается заснуть, хотя на часах поздняя ночь, тогда стоит попытаться успокоить свое дыхание. Не нужно менять существенно его ритм, стоит только спокойно делать вдох и выдох и следить за этим процессом.

В то же время попробуй сконцентрироваться только на этом процессе, можешь даже мысленно повторять себе “вдох-выдох”. Это поможет сместить фокус только на собственные реальные чувства, а также позволит забыть еще и о надоедливых звуках внешнего мира, если они тебе тоже не давали уснуть.

Иногда проблемой может быть постоянное нервное напряжение. Читай, как с ней справиться с помощью техники Объятия бабочки и сладко заснуть.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!