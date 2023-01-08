Усе про боротьбу з нічними монстрами: як позбутись нав’язливих думок о третій ночі та нарешті заснути

Кожного ранку обіцяєш собі, що сьогодні ляжеш спати вчасно і нарешті не будеш мучити себе дурнуватими питаннями о третій ночі? Так-так, здається, усі ми хоч раз у житті так робили.

Та не так часто у потоці щоденних новин та невідкладних справ встигаєш подумати, звідки взагалі беруться ті нав’язливі думки. Чому найбільш сороміцькі спогади з власного життя чи недоладні питання про таємниці цивілізації Мая приходять саме тоді, коли потрібно було б вже солодко спати?

І досить рідко такі глибинні міркування о третій ночі приносять нам хоча б якусь користь. Найчастіше корисна інформація забувається, а сутінкові самокопання лише витягують з людини останні сили. Зрештою зранку ти почуваєшся втомлено та мрієш наступного разу точно виспатись.

Зараз також дивляться

Щоб нарешті досягти такої, здавалося, простої мети, необхідно більше дізнатись про витоки цієї проблеми та зрозуміти, що нас змушує прокидатись вночі та ставати для себе справжнім катом. У цьому питанні детально вдалось розібратись виданню про науку IFL Science.

Чому ми прокидаємось вночі та займаємось самокопанням

Професор й директор Центру психічного здоров’я Технологічного університету Свінберна Грег Мюррей запевняє, що такій поведінці існує цілком наукове пояснення. Річ у тім, що період з третьої до четвертої години ночі є певним переломним моментом для людського організму.

У цей час температура тіла починає підвищуватись, відчуття сонливості знижується, процес виділення мелатоніну, тобто гормону сну, досягає свого піка, а ось рівень кортизолу, гормону стресу, зростає. Усі ці процеси відповідають за підготовку організму до пробудження, тому якщо людина не спить у цей період, то може почуватись знервовано.

Також важливо зазначити, що саме у цей період людина стає найбільш вразливою, тому пробудження може викликати чималий стрес. Звідси й з’являються нав’язливі думки, які б в іншу частину доби взагалі не мали б шансу потрапити у фокус уваги. Однак коли сил боротись з ними практично немає, вони починають атакувати людський мозок.

Крім того, у такі моменти спогади, питання чи якісь інші думки здебільшого виявляються непродуктивними, оскільки не спрямовані на пошук потрібних відповідей чи рішень. Тобто усе, про що ти думаєш, зрештою просто водить тебе по колу самокопання і не дає розв’язувати проблему, яка, між іншим, може виявитись взагалі вигаданою або незначною.

У нічний час у людини недостатньо фізичних та психічних ресурсів для реальної оцінки ситуації. Тому коли настає ранок, ми згадуємо про те, що ми не одні у світі, у нас є друзі, близькі, а також якісь власні мрії та цінності, то усі надумані проблеми виявляються якимись мізерними.

Як позбутись нав’язливих думок вночі та заснути

Рішення для цієї проблеми досить просте та не вимагає особливих умінь. Такою практикою часто користуються буддисти, або ж інші люди, які полюбляють практикувати медитації. Ні, мова не про те, щоб стати на цвяхи чи зробити розтяжку.

Коли тобі довелось прокинутись, або ж досі не вдається заснути, хоча на годиннику пізня ніч, тоді варто спробувати заспокоїти своє дихання. Не потрібно змінювати суттєво його ритм, варто лише спокійно робити вдих та видих і слідкувати за цим процесом.

Водночас спробуй сконцентруватись лише на цьому процесі, можеш навіть подумки повторювати собі “вдих-видих”. Це допоможе змістити фокус лише на власні реальні почуття, а також дасть можливість забути ще й про набридливі звуки зовнішнього світу, якщо вони тобі теж не давали заснути.

Іноді ж проблемою може бути постійна нервова напруга. Читай, як з нею впоратись за допомогою техніки Обійми метелика та солодко заснути.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!