Дешево, но тепло. Как и чем утеплить деревянный пол на зиму

Осенние холода совсем скоро постучатся к нам в окошко, а пока есть время и погодные условия — стоит ещё раз проверить свою готовность к зиме.
Если в твоем доме вложен деревянный пол и ты думаешь, что утеплить его на зиму можно только ковром — тогда читай, как можно дешево утеплить деревянный пол на зиму.
Прежде чем переходить к поэтапному утеплению деревянного пола, следует определить, чем его вообще лучше утеплять.
Первое, о чем стоит позаботиться — чтобы пол не гнил, нужно выбрать паропроницаемый утеплитель. Чаще всего для утепления деревянного пола выбирают базальтовую вату, керамзит, стекловату. Высота укладки утеплителя зависит от того, летний дом или круглогодичный.
Для летних домов понадобится пять сантиметров базальтовой ваты или десять сантиметров керамзита, если же дом для круглогодичного проживания — от 20 сантиметров базальтовой ваты.
Для летних домов понадобится пять сантиметров базальтовой ваты или десять сантиметров керамзита, если же дом для круглогодичного проживания — от 20 сантиметров базальтовой ваты.
Также помни, что утепление деревянного пола происходит в несколько этапов: сначала укладывается гидроизоляция, затем утеплитель, после этого — пароизоляция.
Обычно, если высота потолков позволяет, поверх чистовых досок монтируют ещё один слой лагов и зашивают между ними утеплитель.
Если высота потолка невысокая, но есть много места между опорными досками и полом, утепление можно прикрепить под чистовыми досками деревянного пола.
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Будет держать тепло зимой и прохладу летом также дом, утепленный пенопластом. О преимуществах и недостатках этого утеплителя, а также как правильно утеплить дом, мы рассказывали в другом материале.
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