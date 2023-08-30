Дешево, но тепло. Как и чем утеплить деревянный пол на зиму

Осенние холода совсем скоро постучатся к нам в окошко, а пока есть время и погодные условия — стоит ещё раз проверить свою готовность к зиме.

Если в твоем доме вложен деревянный пол и ты думаешь, что утеплить его на зиму можно только ковром — тогда читай, как можно дешево утеплить деревянный пол на зиму.

Чем утеплить деревянный пол

Прежде чем переходить к поэтапному утеплению деревянного пола, следует определить, чем его вообще лучше утеплять.

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Первое, о чем стоит позаботиться — чтобы пол не гнил, нужно выбрать паропроницаемый утеплитель. Чаще всего для утепления деревянного пола выбирают базальтовую вату, керамзит, стекловату. Высота укладки утеплителя зависит от того, летний дом или круглогодичный.

Для летних домов понадобится пять сантиметров базальтовой ваты или десять сантиметров керамзита, если же дом для круглогодичного проживания — от 20 сантиметров базальтовой ваты.

Также помни, что утепление деревянного пола происходит в несколько этапов: сначала укладывается гидроизоляция, затем утеплитель, после этого — пароизоляция.

Как утеплить деревянный пол

Обычно, если высота потолков позволяет, поверх чистовых досок монтируют ещё один слой лагов и зашивают между ними утеплитель.

Если высота потолка невысокая, но есть много места между опорными досками и полом, утепление можно прикрепить под чистовыми досками деревянного пола.

Для начала сними плинтусы и заложи щели в полу смесью опилок и столярного клея. На полученную поверхность уложи лаги — это специальные доски, являющиеся основанием для укладки покрытия, — на расстоянии примерно 60 сантиметров, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Расстели гидроизоляцию: битум, мембрану или другое. Заполни пространство между лагами и утеплителем так, чтобы до чистового покрытия оставалось два сантиметра вентиляции. Сверху закрывай утеплитель пароизоляцией, который можешь фиксировать строительным степлером. Ячейку закрой листами ОСП или ДСП. Поверх укладывай пол.

Будет держать тепло зимой и прохладу летом также дом, утепленный пенопластом. О преимуществах и недостатках этого утеплителя, а также как правильно утеплить дом, мы рассказывали в другом материале.

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