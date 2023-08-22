Работы на несколько дней, а результат — на 30 лет. Как самостоятельно утеплить дом пенопластом — пошагово

Впереди нас ждет еще одна зима. Если к жизни с отключениями света можно привыкнуть, то к жизни в холоде — нет. Поэтому многие задумываются об утеплении жилья. Дополнительным стимулом является перспектива экономии на отоплении до 30%.

Одним из самых эффективных материалов для утепления является пенопласт. Зимой он не выпускает тепло, а летом — прохладу. Цена такого материала довольно бюджетная, а монтаж удивительно прост, поэтому жителям частных домов даже не обязательно вызывать специалистов.

Если ты собираешься сделать все своими руками, к работам следует подготовиться. В материале ты узнаешь пошаговую инструкцию по утеплению помещения пенопластом. А также, какие материалы и инструменты для этого понадобятся.

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Утепление дома пенопластом: преимущества и недостатки

Помимо пенопласта, есть и другие материалы для утепления: пенополиуретан, минеральная вата, стекловатая и ленточная пакля для домов из бруса. Все они имеют свои преимущества и недостатки, поэтому, прежде всего, нужно определиться, что подходит тебе.

Сегодня мы расскажем об особенностях утепления пенопластом. Он подходит как для внутренних, так и для наружных работ: облицовка фасадов, внутренних стен, потолков и цокольных профилей.

Его главными преимуществами являются:

отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;

резистентность к влаге, плесени, грибку и микроорганизмам;

он менее пожароопасен, чем древесина;

относительно низкая цена;

небольшой вес не обременит фундамент лишними нагрузками;

длительный срок службы, около 30 лет. Однако главное условие для этого — правильный монтаж;

простое использование. Его легко разрезать и придать нужную форму.

Однако пенопласт, как материал утепления, имеет и несколько существенных недостатков. Если использовать его для внутренних работ, то можно попрощаться с несколькими сантиметрами квадратуры квартиры.

Также при нагревании утеплитель выделяет вредные вещества и имеет плохую пропускную способность в целом. Так что если в доме плохая вентиляция, конденсат не сможет пройти через пенопласт и приведет к сырости в помещении.

Кроме того, если утепление будет происходить в многоэтажке, самостоятельно его можно сделать только внутри помещения. Для наружной работы нужно вызвать специалиста. Впрочем, для жителей частных домов такого препятствия не будет.

Что пригодится для утепления дома: инструменты и материалы

Прежде чем перейти к технологии утепления, следует разобраться, что для этого понадобится:

грунтовка глубокого проникновения;

цокольный профиль и дюбеля для его крепления;

клеевой раствор для пенопласта;

дюбеля-зонтики для крепления пенопласта;

армирующая сетка с угольниками;

клей для армирующего слоя сетки;

финишная грунтовка;

отделочные материалы для облицовки.

Для расчета материалов нет определенной системы, ведь все индивидуально. Так, их количество и стоимость будут зависеть от типа клея, вида и плотности пенопласта для утепления, площади фасада и желаемого дизайна.

Количество шпатлевки зависит от состояния стены перед началом работ: если есть трещины и неровности, то ее понадобится больше. Меньше всего ее пойдет на новые здания.

Инструменты:

строительный уровень;

рулетка;

широкий шпатель;

валик для нанесения грунтовки и покраски;

строительный нож для резки пенопласта и армирующей сетки;

перфоратор или ударная дрель, длина буров должна быть от 10 см;

электрический плиткорез в случае, если ты будешь облицовывать фасад плиткой;

стремянка или строительные леса.

Как утеплить дом пенопластом: пошаговая инструкция

Подготовка

Перед началом работ следует подготовить фасад. Для начала очисти его от штукатурки или шубы. Поможет при этом перфоратор с плоским зубилом.

С помощью строительного уровня проверь ровность стен. Все трещины и неровности нужно закрыть, а перепады более 1 см выровнять. Для этого лучше использовать широкий фасадный шпатель.

После высыхания шпатлевки погрунтуй поверхности. Без этого этапа клеевая смесь будет плохо держаться. После всех манипуляций с помощью строительного уровня закрути стартовый профиль на нижней линии утепления.

Утепление фасада в шесть этапов

Чтобы утеплить фасад дома, выложи первый ряд пенопласта на встроенный профиль. Работу начинают с угла, а следующие ряды укладывают со смещением: вертикальные стыки у соседних рядов не должны совпадать, как у кирпичной кладки. В плитах пенопласта сделай отверстия для вывода коммуникаций. На углах стенок пенопласт режут под углом 45°. Далее на подготовленную стену нанеси клей зубчатым шпателем. Его наносят по площади всего листа пенопласта, на плоскость стыка отдельных листов, а также ставят маяки в центре. После нанесения клея пенопласт нужно плотно прижать и удерживать около минуты. После этого нужно быстро убрать клей, выдавившийся в местах стыков. После первичного застывания клея сделай отверстия под дюбеля. После монтажа пенопласта его грунтуют и наносят еще один слой клея, на который нужно уложить малярную стеклопластиковую сетку. Закрепить ее следует еще одним слоем клея. Далее нужно пошпаклевать поверхность, а после высыхания можно переходить к отделке.

Больше холода могут пропускать в помещение именно окна. Если у тебя старенькие деревянные стеклопакеты, читай как утеплить их на зиму.

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