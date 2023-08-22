Работы на несколько дней, а результат — на 30 лет. Как самостоятельно утеплить дом пенопластом — пошагово

Впереди нас ждет еще одна зима. Если к жизни с отключениями света можно привыкнуть, то к жизни в холоде — нет. Поэтому многие задумываются об утеплении жилья. Дополнительным стимулом является перспектива экономии на отоплении до 30%.
Одним из самых эффективных материалов для утепления является пенопласт. Зимой он не выпускает тепло, а летом — прохладу. Цена такого материала довольно бюджетная, а монтаж удивительно прост, поэтому жителям частных домов даже не обязательно вызывать специалистов.
Если ты собираешься сделать все своими руками, к работам следует подготовиться. В материале ты узнаешь пошаговую инструкцию по утеплению помещения пенопластом. А также, какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Помимо пенопласта, есть и другие материалы для утепления: пенополиуретан, минеральная вата, стекловатая и ленточная пакля для домов из бруса. Все они имеют свои преимущества и недостатки, поэтому, прежде всего, нужно определиться, что подходит тебе.
Сегодня мы расскажем об особенностях утепления пенопластом. Он подходит как для внутренних, так и для наружных работ: облицовка фасадов, внутренних стен, потолков и цокольных профилей.
Его главными преимуществами являются:
Однако пенопласт, как материал утепления, имеет и несколько существенных недостатков. Если использовать его для внутренних работ, то можно попрощаться с несколькими сантиметрами квадратуры квартиры.
Также при нагревании утеплитель выделяет вредные вещества и имеет плохую пропускную способность в целом. Так что если в доме плохая вентиляция, конденсат не сможет пройти через пенопласт и приведет к сырости в помещении.
Кроме того, если утепление будет происходить в многоэтажке, самостоятельно его можно сделать только внутри помещения. Для наружной работы нужно вызвать специалиста. Впрочем, для жителей частных домов такого препятствия не будет.
Прежде чем перейти к технологии утепления, следует разобраться, что для этого понадобится:
Для расчета материалов нет определенной системы, ведь все индивидуально. Так, их количество и стоимость будут зависеть от типа клея, вида и плотности пенопласта для утепления, площади фасада и желаемого дизайна.
Количество шпатлевки зависит от состояния стены перед началом работ: если есть трещины и неровности, то ее понадобится больше. Меньше всего ее пойдет на новые здания.
Перед началом работ следует подготовить фасад. Для начала очисти его от штукатурки или шубы. Поможет при этом перфоратор с плоским зубилом.
С помощью строительного уровня проверь ровность стен. Все трещины и неровности нужно закрыть, а перепады более 1 см выровнять. Для этого лучше использовать широкий фасадный шпатель.
После высыхания шпатлевки погрунтуй поверхности. Без этого этапа клеевая смесь будет плохо держаться. После всех манипуляций с помощью строительного уровня закрути стартовый профиль на нижней линии утепления.
Больше холода могут пропускать в помещение именно окна. Если у тебя старенькие деревянные стеклопакеты, читай как утеплить их на зиму.
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