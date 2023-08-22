Роботи на кілька днів, а результат — на 30 років. Як самостійно утеплити дім пінопластом — покроково

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 20:00
як самостійно утеплити будинок пінопластом
Фото: Depositphotos

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