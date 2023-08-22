Роботи на кілька днів, а результат — на 30 років. Як самостійно утеплити дім пінопластом — покроково

Попереду на нас чекає ще одна зима та її випробування. Якщо до життя з відключеннями світла можна звикнути, то до життя в холоді — ні. Тож багато хто замислюється про утеплення помешкання. Додатковим стимулом є перспектива економії на опаленні до 30%.

Одним з найефективніших матеріалів для утеплення є пінопласт. Взимку він не випускає тепло, а влітку — прохолоду. Ціна такого матеріалу доволі бюджетна, а монтаж напрочуд простий, тож жителям приватних будинків навіть не обов’язково викликати спеціалістів.

Якщо ти збираєшся зробити все власноруч, до робіт слід підготуватися. У матеріалі ти дізнаєшся покрокову інструкцію з утеплення помешкання пінопластом. А також, які матеріали та інструменти для цього знадобляться.

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Утеплення будинку пінопластом: переваги та недоліки

Крім пінопласту, є й інші матеріали для утеплення: пінополіуретан, мінеральна вата, скловата та стрічкове клоччя для будинків з бруса. Усі вони мають свої переваги та недоліки, тож передовсім треба визначитися, що підходить тобі.

Сьогодні ми розповімо про особливості утеплення пінопластом. Він підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт: облицювання фасадів, внутрішніх стін, стель й навіть цокольних профілів.

Його головними перевагами є:

відмінні тепло- і звукоізоляційні властивості;

резистентність до вологи, цвілі, грибка й мікроорганізмів;

він менш пожежонебезпечний, ніж деревина;

відносно низька ціна пінопласту;

невелика вага не обтяжить фундамент зайвими навантаженнями;

тривалий термін служби, близько 30 років. Однак головна умова для цього — правильний монтаж;

просте використання. Його легко розрізати й надати потрібну форму.

Однак пінопласт, як матеріал утеплення, має кілька суттєвих недоліків. Так, якщо його використовувати для внутрішніх робіт, то можна попрощатися з кількома сантиметрами квадратури квартири.

Також при нагріванні утеплювач виділяє шкідливі речовини та має погану пропускну здатність загалом. Тож якщо в будинку погана вентиляція, конденсат не зможе пройти через пінопласт і призведе до вогкості в приміщенні.

Крім того, якщо утеплення буде відбуватися у багатоповерхівці, то самостійно його можна зробити лише всередині приміщення. Для зовнішньої роботи треба викликати спеціаліста. Втім, для мешканців приватних будинків такої перешкоди не буде.

Що знадобиться для утеплення будинку: інструменти та матеріали

Перш ніж перейти до технології утеплення, слід розібратися, що для цього знадобиться. Отож, слід купити:

ґрунтовка глибокого проникнення;

цокольний профіль та дюбеля для його кріплення;

клейовий розчин для пінопласту;

дюбеля-парасольки для кріплення пінопласту;

армувальна сітка з кутниками;

клей для армувального шару сітки;

фінішна ґрунтовка;

оздоблювальні матеріали для облицювання.

Для розрахунку матеріалів немає конкретної системи, адже все індивідуально. Так, їхня кількість та вартість залежатиме від типу клею, виду і щільності пінопласту для утеплення, площі фасаду та бажаного дизайну.

Кількість шпаклівки залежить від стану стіни перед початком робіт: якщо є тріщини й нерівності, то її знадобиться більше. Менше її витратиться на нові будівлі.

Інструменти:

будівельний рівень;

рулетка;

широкий шпатель;

валик для нанесення ґрунтовки та фарбування;

будівельний ніж для різання пінопласту й армувальної сітки;

перфоратор або ударний дриль, довжина бурів має бути від 10 см;

електричний плиткоріз у разі, якщо ти будеш облицьовувати фасад плиткою;

драбина чи будівельні риштування.

Як утеплити будинок пінопластом: покрокова інструкція

Підготовка

Перед початком робіт слід підготувати фасад. Для початку очисть його від штукатурки або шуби. Допоможе у цьому перфоратор з плоским зубилом.

За допомогою будівельного рівня перевір рівність стін. Усі тріщини та нерівності треба закрити, а перепади понад 1 см — вирівняти. Для цього краще використовувати широкий фасадний шпатель.

Після висихання шпаклівки поґрунтуй поверхні. Адже без цього етапу клейова суміш буде погано триматися. Після усіх маніпуляцій з допомогою будівельного рівня закрути стартовий профіль на нижній лінії утеплення.

Утеплення фасаду в шість етапів

Щоб утеплити фасад будинку, виклади перший ряд пінопласту на вмонтований профіль. Роботу починають з кута, а наступні ряди укладають зі зміщенням: вертикальні стики у сусідніх рядів не повинні збігатися, як у цегляної кладки. У плитах пінопласту зроби отвори для виведення комунікацій. На кутах стін пінопласт ріжуть під кутом 45°. Далі на підготовану стіну нанеси клей зубчастим шпателем. Його наносять по площі всього листа пінопласту, на площину стику окремих аркушів, а також ставлять маяки в центрі. Після нанесення клею пінопласт треба щільно притиснути та тримати близько хвилини. Після цього треба швидко прибрати клей, який видавився в місцях стиків. Після первинного застигання клею зроби отвори під дюбелі.

Після монтажу пінопласту його ґрунтують та наносять ще один шар клею, на який треба укласти малярську склопластикову сітку. Закріпити її треба ще один шаром клею. Далі пошпаклюй поверхню, а після висихання можеш переходити до оздоблення.

Найбільше холоду можуть пропускати в приміщення саме вікна. Якщо у тебе старенькі дерев’яні склопакети, читай, як утеплити їх на зиму.

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