Дешево, але тепло. Як і чим утеплити дерев’яну підлогу на зиму

Осінні холоди зовсім скоро постукають до нас у віконце, а доки є час та погодні умови — варто ще раз перевірити свою готовність до зими.

Якщо у твоєму домі вкладена дерев’яна підлога і ти думаєш, що утеплити її на зиму можна лише килимом — тоді читай, як можна дешево утеплити дерев’яну підлогу на зиму.

Чим утеплити дерев’яну підлогу

Перш ніж переходити до поетапного утеплення дерев’яної підлоги, варто визначити, чим її взагалі краще утеплювати.

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Перше, про що варто подбати — аби підлога не гнила, треба обрати паропроникний утеплювач. Найчастіше для утеплення дерев’яної підлоги обирають базальтову вату, керамзит, скловату. Висота укладання утеплювача залежить від того, літній будинок чи цілорічний.

Для літніх будинків знадобиться п’ять сантиметрів базальтової вати або десять сантиметрів керамзиту, для цілорічних будинків — від 20 сантиметрів базальтової вати.

Також пам’ятай, що утеплювання дерев’яної підлоги відбувається в кілька етапів: спочатку укладається гідроізоляція, потім — утеплювач, після цього — пароізоляція.

Як утеплити дерев’яну підлогу

Зазвичай, якщо висота стель дозволяє, поверх чистових дощок монтують ще один шар лагів і зашивають між ними утеплювач.

Якщо ж висота стелі невисока, але є багато місця між опорними дошками та підлогою, утеплення можна прикріпити під чистовими дошками дерев’яної підлоги.

Для початку зніми плінтуси та заклади щілини в підлозі сумішшю тирси та столярного клею. На отриману поверхню встанови лаги — це спеціальні дошки, що є основою для укладання покриття, — на відстані приблизно 60 сантиметрів, залежно від ширини обраного утеплювача. Розстели гідроізоляцію: бітум, мембрани тощо. Заповни простір між лагами та утеплювачем так, щоб до чистового покриття залишалося два сантиметри вентиляції. Зверху закривай утеплювач пароізоляцією, який можеш фіксувати будівельним степлером. Комірку закрий листами ОСП або ДСП. Поверх укладай підлогу.

Триматиме тепло взимку та прохолоду влітку також будинок, утеплений пінопластом. Про переваги та недоліки цього утеплювача, а також як правильно утеплити будинок, ми розповідали в іншому матеріалі.

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