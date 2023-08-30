Дешево, але тепло. Як і чим утеплити дерев’яну підлогу на зиму

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 09:30
Як утеплити дерев'яну підлогу
Фото: Pexels

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