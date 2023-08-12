Чим утеплити підлогу, щоб не мерзнути взимку — зібрали кілька варіантів для тебе

При думці про наближення зими перше, що згадуєш — холод від підлоги, який може пройняти до кісток? Що ж, тоді тобі варто подумати над утепленням підлоги, аби у квартирі чи будинку було тепло в найхолодніші вечори!

Як утеплити підлогу, щоб це було дешево — розповідаємо далі.

Чим утеплити підлогу

Матеріал утеплення для підлоги залежить від самого покриття — паркету, плитки, лінолеуму чи ламінату. Перш за все варто визначитися з матеріалом для утеплення.

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Вибирати треба за такими показниками:

низька теплопровідність;

максимальна щільність та пружність;

екологічність;

простота в монтажі;

довгий термін експлуатації;

негорючість.

На жаль, нині не існує жодного утеплювача, який би відповідав усім показникам одночасно. Однак можна обрати відповідний матеріал до ситуації.

Наприклад, для утеплення горищ чи підвалів найкраще обирати мінеральну вату, чи інші ватяні утеплювачі — однак для більшої теплоізоляції доведеться укласти матеріал товстим шаром.

Для утеплення перших поверхів найкраще підійде пінополістирол, який не пропускає вологу, пару, не вбирає ґрунтові води. Дешевший варіант — звичайний пінопласт. Однак, ці матеріали можуть пошкодити гризуни.

Керамзит — популярний насипний матеріал, який додають в бетонну стяжку або насипають шаром. Подібні конструкції можна зміцнювати сіткою або додаванням спеціальної мікрофібри в цементний розчин.

Найкращим вважається утеплення корковим матеріалом, однак його ціна може бути зависокою.

Пінопластом поширено утеплюють бетонну підлогу, а ось ватними матеріалами, пінополістиролом утеплюють дерев’яну підлогу.

Як утеплити підлогу

Спочатку треба перевірити підлогу на наявність дефектів та усунути їх. Очисть поверхню від настилу, якщо він є. Установи гідроізоляційний матеріал. Уклади утеплювальний матеріал. Поклади підлогу.

Як можна облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні, ми писали раніше.

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