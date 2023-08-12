Чем утеплить пол, чтобы не мерзнуть зимой — собрали несколько вариантов для тебя

При мысли о приближении зимы первое, что вспоминаешь, — холод от пола, который может проникнуть до костей? Что ж, тогда тебе стоит подумать над утеплением пола, чтобы в квартире или доме было тепло в самые холодные вечера!

Как утеплить пол, чтобы это было дешево — рассказываем дальше.

Чем утеплить пол

Материал утепления для пола зависит от самого покрытия — паркета, плитки, линолеума или ламината. Прежде всего следует определиться с материалом для утепления.

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Выбирать нужно по следующим показателям:

низкая теплопроводность;

максимальная плотность и упругость;

экологичность;

простота в монтаже;

длительный срок эксплуатации;

негорючесть.

К сожалению, в настоящее время не существует ни одного утеплителя, который отвечал бы всем показателям одновременно. Однако можно выбрать подходящий материал к ситуации.

Например, для утепления чердаков или подвалов лучше выбирать минеральную вату или другие ватные утеплители — однако для большей теплоизоляции придется уложить материал толстым слоем.

Для утепления первых этажей лучше всего подойдет пенополистирол, не пропускающий влагу, пар, не впитывающий грунтовые воды. Более дешевый вариант — обычный пенопласт. Однако эти материалы могут повредить грызуны.

Керамзит — популярный насыпной материал, который добавляют в бетонную стяжку или насыпают слоем. Подобные конструкции можно укреплять сеткой или добавлением специальной микрофибры в цементный раствор.

Лучшим считается утепление пробковым материалом, однако его цена может быть слишком высокой.

Пенопластом распространено утепляют бетонный пол, а вот ватными материалами, пенополистиролом утепляют деревянный пол.

Как утеплить пол

Сначала нужно проверить пол на дефекты и устранить их. Очисть поверхность от настила, если он есть. Установи гидроизоляционный материал. Положи утеплительный материал. Положи пол.

Как можно обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении, мы писали раньше.

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