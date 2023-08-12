Чем утеплить пол, чтобы не мерзнуть зимой — собрали несколько вариантов для тебя

При мысли о приближении зимы первое, что вспоминаешь, — холод от пола, который может проникнуть до костей? Что ж, тогда тебе стоит подумать над утеплением пола, чтобы в квартире или доме было тепло в самые холодные вечера!
Как утеплить пол, чтобы это было дешево — рассказываем дальше.
Материал утепления для пола зависит от самого покрытия — паркета, плитки, линолеума или ламината. Прежде всего следует определиться с материалом для утепления.
Выбирать нужно по следующим показателям:
К сожалению, в настоящее время не существует ни одного утеплителя, который отвечал бы всем показателям одновременно. Однако можно выбрать подходящий материал к ситуации.
Например, для утепления чердаков или подвалов лучше выбирать минеральную вату или другие ватные утеплители — однако для большей теплоизоляции придется уложить материал толстым слоем.
Для утепления первых этажей лучше всего подойдет пенополистирол, не пропускающий влагу, пар, не впитывающий грунтовые воды. Более дешевый вариант — обычный пенопласт. Однако эти материалы могут повредить грызуны.
Pexels
Керамзит — популярный насыпной материал, который добавляют в бетонную стяжку или насыпают слоем. Подобные конструкции можно укреплять сеткой или добавлением специальной микрофибры в цементный раствор.
Лучшим считается утепление пробковым материалом, однако его цена может быть слишком высокой.
Лучшим считается утепление пробковым материалом, однако его цена может быть слишком высокой.
Пенопластом распространено утепляют бетонный пол, а вот ватными материалами, пенополистиролом утепляют деревянный пол.
Как можно обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении, мы писали раньше.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.