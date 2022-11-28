Как отправить посылку из Польши в Украину, и сколько это стоит

Услугами почты в Польше сейчас активно пользуются украинцы. Многие переселенцы отправляют документы, продукты и другие вещи.

Как отправить посылку из Польши в Украину — читай в материале.

Как отправить посылку из Польши в Украину: Poczta Polska

Это — что-то типо Укрпочты, только польская. Плюсом отправки Poczta Polska есть то, что пару месяцев назад почта снизила цены на 75%. Сколько будет стоить посылка из Польши в Украину?

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Если отправляешь документы или что-то другое до 1 кг, то это обойдется до 340 грн.

До 5 кг — 420 грн. Если отправляешь большую посылку (до 10 кг), то это обойдется примерно так же, как в Украине — до 500 грн. В среднем, отправка занимает до 2 недель.

Но есть список вещей, которые нельзя отправлять Poczta Polska. Это:

различные дезодоранты и пенки для бритья;

некоторую технику (мобильный телефон, камеру цифровую, ноутбук).

Доставка из Польши в Украину: Meest Express

Перед тем, как сделать отправку, нужно заполнить специальную форму, оплатить и отправить через почтомат (или через курьера).

Цена зависит от веса посылки. Для этого зайди на сайт и укажи всю необходимую информацию.

Как отправить посылку из Польши в Украину Укрпочтой

Через Укрпочту можно из любого польского села или города отправить посылку в любой другой населенный пункт Украины (кроме оккупированных).

Зайди на службу inPost и выбери способ. После этого укажи вес и заполни информацию об отправке.

Этот способ довольно долгий, ведь кроме этого, нужно заполнить таможенную декларацию и сделать оплату доставки.

А о том, как украинцам отправить посылку в Польшу, мы писали раньше.

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