Як відправити посилку з Польщі в Україну, і скільки це коштує

Послугами пошти у Польщі зараз активно користуються українці. Багато переселенців надсилають документи, продукти та інші речі.
Як надіслати посилку з Польщі до України — читай у матеріалі.
Це щось ніби Укрпошти, тільки польської. Плюс відправки Poczta Polska є те, що кілька місяців тому пошта знизила ціни на 75%.
Скільки коштуватиме посилка з Польщі в Україну? Якщо відправляєш документи чи щось інше до 1 кг, це обійдеться до 340 грн.
Скільки коштуватиме посилка з Польщі в Україну? Якщо відправляєш документи чи щось інше до 1 кг, це обійдеться до 340 грн.
До 5 кг — 420 грн. Якщо відправляєш велику посилку (до 10 кг), це обійдеться приблизно так само, як в Україні — до 500 грн. В середньому, відправка займає до 2 тижнів.
Перед тим, як зробити відправку, потрібно заповнити спеціальну форму, зробити оплату і відправити через поштомат (або через кур’єра). Ціна залежить від ваги посилки
Для цього зайди на сайт та вкажи всю необхідну інформацію.
Через Укрпошту можна з будь-якого польського села чи міста надіслати посилку до будь-якого іншого населеного пункту України (крім окупованих).
Зайди на службу в Post і вибери зручний спосіб. Після цього вкажи вагу та заповни інформацію про відправлення.
Зайди на службу в Post і вибери зручний спосіб. Після цього вкажи вагу та заповни інформацію про відправлення.
Цей спосіб досить довгий, адже крім цього потрібно заповнити митну декларацію та зробити оплату доставки.
Зараз НП працює у 4 містах: Варшаві, Кракові, Жешуві та Познані. Але до кінця 2022 року керівництво планує відкрити до 20 поштових відділень.
Новою поштою не можна надсилати:
Надсилання займає до тижня часу. Посилка вагою до 30 кг вартуватиме до 600 грн. До 10 — 480. А якщо відправляєш до 2 кг, то коштуватиме вона 360 грн.
А про те, як українцям відправити посилку в Польщу, ми писали раніше.
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