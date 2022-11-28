Як відправити посилку з Польщі в Україну, і скільки це коштує

Послугами пошти у Польщі зараз активно користуються українці. Багато переселенців надсилають документи, продукти та інші речі.

Як надіслати посилку з Польщі до України — читай у матеріалі.

Як надіслати посилку з Польщі до України: Poczta Polska

Це щось ніби Укрпошти, тільки польської. Плюс відправки Poczta Polska є те, що кілька місяців тому пошта знизила ціни на 75%.

Зараз також дивляться

Скільки коштуватиме посилка з Польщі в Україну? Якщо відправляєш документи чи щось інше до 1 кг, це обійдеться до 340 грн.

До 5 кг — 420 грн. Якщо відправляєш велику посилку (до 10 кг), це обійдеться приблизно так само, як в Україні — до 500 грн. В середньому, відправка займає до 2 тижнів.

Але є список речей, які не можна надсилати Poczta Polska:

різні дезодоранти та пінки для гоління;

деяку техніку (мобільний телефон, цифрову камеру, ноутбук).

Доставка з Польщі в Україну: Meest Express

Перед тим, як зробити відправку, потрібно заповнити спеціальну форму, зробити оплату і відправити через поштомат (або через кур’єра). Ціна залежить від ваги посилки

Для цього зайди на сайт та вкажи всю необхідну інформацію.

Як надіслати посилку з Польщі до України Укрпоштою

Через Укрпошту можна з будь-якого польського села чи міста надіслати посилку до будь-якого іншого населеного пункту України (крім окупованих).

Зайди на службу в Post і вибери зручний спосіб. Після цього вкажи вагу та заповни інформацію про відправлення.

Цей спосіб досить довгий, адже крім цього потрібно заповнити митну декларацію та зробити оплату доставки.

Як надіслати посилку з Польщі в Україну Новою поштою

Зараз НП працює у 4 містах: Варшаві, Кракові, Жешуві та Познані. Але до кінця 2022 року керівництво планує відкрити до 20 поштових відділень.

Новою поштою не можна надсилати:

усі види ліків;

їжу понад 10 кг;

алкогольні напої;

військові товари;

сигарети;

насіння;

корм для тварин;

книги з російською пропагандою.

Надсилання займає до тижня часу. Посилка вагою до 30 кг вартуватиме до 600 грн. До 10 — 480. А якщо відправляєш до 2 кг, то коштуватиме вона 360 грн.

А про те, як українцям відправити посилку в Польщу, ми писали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!