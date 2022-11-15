Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує

Українці щиро та відважно боронять усю Європу від російської агресії, бо знають: Україною єдиною росіяни ситими не будуть. А наші найближчі сусіди та брати поляки допомагають усім, чим можуть. Серед багатьох ініціатив виділяється щорічна благодійне починання під назвою Шляхетна посилка (SZLACHETNA PACZKA — пол.)
На меті акції — допомогти сім’ям, які потребують допомоги. Цього року Шляхетна посилка триватиме місяць, до 12 грудня. До ініціативи може доєднатися кожен охочий: обрати зі списку сім’ї та надіслати їм подарунковий пакунок.
Відомо, що до цього списку також потрапили й українські сім’ї, які через російську агресію зараз потребують допомоги.
Відомо, що до цього списку також потрапили й українські сім’ї, які через російську агресію зараз потребують допомоги.
— Цьогоріч допомогу збиратимуть, серед іншого, для літніх людей, сімей з фінансовими проблемами та для біженців з України, — розповідає президентка Stowarzyszenia WIOSNA Йоанна Садзік.
До того ж щодня до бази потрапляє ледь не тисяча нових людей, яким можна підготувати Шляхетну посилку.
Pexels
Про це можуть потурбуватися твої знайомі чи рідні, які проживають у Польщі. Або узгодь кур’єрську доставку, — радять в організації.
Про це можуть потурбуватися твої знайомі чи рідні, які проживають у Польщі. Або узгодь кур’єрську доставку, — радять в організації.
Щоб дізнатися більше інформації, можеш звернутися на гарячу лінію організації:
А як українцям отримати гуманітарну допомогу з-за кордону, ми розповідали раніше: читай у матеріалі.
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