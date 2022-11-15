Україна

Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 12:00
Шляхетна посилка

Більше відео
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не буде жодних Мінськів-3! Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни
0:03:50
Податковий план
Податковий план перевиконано! Як воєнний 2022 рік дав більше державному бюджету, ніж минулий
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
0:15:08
ПЦУ

Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Шляхетна посилка
Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не буде жодних Мінськів-3! Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни
0:03:50
Податковий план
Податковий план перевиконано! Як воєнний 2022 рік дав більше державному бюджету, ніж минулий
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:56
БПЛА Лелека-100: характеристики українського БПЛА
Швидкий, проворний і непомітний! Характеристики українського БПЛА Лелека-100
0:02:23
Вінчання на фронті
Весілля на фронті — нова реальність: історія кохання українських військових
0:05:56
В Україні зафіксували перші випадки грипу — що потрібно знати
Не чекали? А він повернувся: в Україні зафіксували перші випадки грипу — як вберегтися
0:03:34
Лимани
Прямо над нами вибухнув снаряд! Лимани під Миколаєвом нещадно обстрілюють вороги
Психологія росіян
Біологічно росіяни — дикуни: пояснення психотерапевта, чому ворог такий агресивний
Більше відео
ПЦУ
Читати далі
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Читати далі
Не буде жодних Мінськів-3! Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь