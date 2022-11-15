Украина

Благородная посылка: польская инициатива, которая помогает украинским беженцам и тем, кто в этом нуждается

Виктория Мельник, редактор сайта 15 ноября 2022, 12:00
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
0:06:02
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит
0:18:40
Володимир Зеленський на саміті G20: які умови припинення війни в Україні
Не будет никаких Минск-3! Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны
0:03:50
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