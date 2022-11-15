Благородная посылка: польская инициатива, которая помогает украинским беженцам и тем, кто в этом нуждается

Украинцы искренне и отважно защищают всю Европу от российской агрессии, потому что знают: Украиной единой россияне сытыми не будут. А наши самые близкие соседи и братья поляки помогают всем, чем могут. Среди многих инициатив выделяется ежегодная благотворительная — под названием Благородная посылка (SZLACHETNA PACZKA — пол.)

Цель акции — помочь семьям, нуждающимся в помощи. В этом году Благородная посылка продлится месяц, до 12 декабря. К инициативе может присоединиться любой желающий: выбрать из списка семью и отправить подарочный пакет.

Известно, что в этот список также попали и украинские семьи, которые из-за российской агрессии сейчас нуждаются в помощи.

— В этом году помощь будут собирать, среди прочего, для пожилых людей, семей с финансовыми проблемами и для беженцев из Украины, — рассказывает президент Stowarzyszenia WIOSNA Йоанна Садзик.

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К тому же каждый день в базу попадает чуть ли не тысяча новых людей, которым можно подготовить Благородную посылку.

Как принять участие в инициативе Благородная посылка

По ссылке можно найти семью, которой хочешь помочь.

Чтобы удачно подобрать необходимое, ознакомься с потребностями семьи.

10 и 11 декабря волонтеры доставляют эти посылки из польских складов. Если ты не проживаешь в Польше, нужно дополнительно позаботиться о доставке твоего пакета на склад Noble Package.

Об этом могут позаботиться твои знакомые или родные, проживающие в Польше. Или согласуй курьерскую доставку, — советуют в организации.

Чтобы узнать больше информации, можешь обратиться на горячую линию организации:

12 333 78 00

А как украинцам получить гуманитарную помощь из-за границы, мы рассказывали ранее: читай в материале.

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