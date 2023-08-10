Как подтвердить место обучения в электронном кабинете 2023: пошаговая инструкция

После получения рекомендации к зачислению в вуз, абитуриенту(-ке) нужно подтвердить место обучения. Для того чтобы будущие студенты смогли быстро и легко это сделать, в МОН разработали специальную инструкцию. Как подтвердить место обучения в электронном кабинете — читай в материале.
В учебном заведении, выполняя требования для зачисления, тебе нужно в первую очередь подписать заявление онлайн с помощью КЭП или Дія.Підпис. Кроме этого можно от руки подписать распечатанное заявление и скачать его сканкопию в электронный кабинет.
В нем все поступающие должны подписать заявление с помощью КЭП или Дії.
В нем все поступающие должны подписать заявление с помощью КЭП или Дії.
Если при этом ты находишься на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года или за границей, и не можешь получить КЭП на ID-карту, то можно скачать сканкопию собственноручно подписанного заявления.
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