Как подтвердить место обучения в электронном кабинете 2023: пошаговая инструкция

После получения рекомендации к зачислению в вуз, абитуриенту(-ке) нужно подтвердить место обучения. Для того чтобы будущие студенты смогли быстро и легко это сделать, в МОН разработали специальную инструкцию. Как подтвердить место обучения в электронном кабинете — читай в материале.

Как подтвердить место обучения в электронном кабинете и какие еще требования к зачислению

В учебном заведении, выполняя требования для зачисления, тебе нужно в первую очередь подписать заявление онлайн с помощью КЭП или Дія.Підпис. Кроме этого можно от руки подписать распечатанное заявление и скачать его сканкопию в электронный кабинет.

В нем все поступающие должны подписать заявление с помощью КЭП или Дії.

Если при этом ты находишься на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года или за границей, и не можешь получить КЭП на ID-карту, то можно скачать сканкопию собственноручно подписанного заявления.

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Что делать дальше: наложение КЭП

В модуле под названием Поданные заявления на вступление нужно выделить пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт). После этого нажми кнопку Подтвердить выбор места получения образования. Тебе нужно подтвердить, что ты предупрежден(-а) об обязательности представления военнообязанными украинцами военно-учетного документа (как для девушек, так и для парней). Далее выбери пункт под названием Наложить квалифицированную электронную подпись. Нажми кнопку Наложить КЭП. Для этого выбери центр сертификации, который выдал тебе ключ. Далее загрузи файл ключа, и при этом укажи пароль к нему. Нажми кнопку Подписать. Для выполнения этого действия обязательно обнови страницу. Так ты убедишься, что заявление успешно подписано. Напротив него появятся дата и время подписания.

Как скачать сканкопии заявления: инструкция

Для этого в модуле под названием Поданные заявления на вступление нужно выделить пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт). После этого нажми Печать электронного заявления. Заполни дополнительные данные и нажми Да. После распечатки заявления собственноручно подпиши его. Далее повторно выделили пометкой нужное заявление и нажми Подтвердить выбор места получения образования. Выбери пункт Загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления и загрузи файл в формате jpg, jpeg или pdf размером не более 2 МБ. Обнови страницу, чтобы убедиться в том, что заявление действительно подписано. В таком случае напротив него появятся дата и время подписания.

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