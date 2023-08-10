Як підтвердити місце навчання в електронному кабінеті 2023: покрокова інструкція

Після отримання рекомендації до зарахування у виш, абітурієнту(-ці) потрібно підтвердити місце навчання. Для того аби майбутні студенти змогли швидко та легко це зробити, у МОН розробили спеціальну інструкцію. Як підтвердити місце навчання в електронному кабінеті — читай у матеріалі.
У закладі освіти, виконуючи вимоги для зарахування, тобі потрібно в першу чергу підписати заяву онлайн за допомогою КЕП або Дія.Підпис. Крім цього, можна від руки підписати роздруковану заяву і завантажити її сканкопію в електронний кабінет.
У ньому всі вступники мають підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпис.
У ньому всі вступники мають підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпис.
Якщо при цьому ти перебуваєш на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або за кордоном, і не можеш отримати КЕП на ID-картку, то можна завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви.
Раніше ми розповідали, що таке екстернат, кому він підходить та як працює.
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