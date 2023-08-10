Як підтвердити місце навчання в електронному кабінеті 2023: покрокова інструкція

Після отримання рекомендації до зарахування у виш, абітурієнту(-ці) потрібно підтвердити місце навчання. Для того аби майбутні студенти змогли швидко та легко це зробити, у МОН розробили спеціальну інструкцію. Як підтвердити місце навчання в електронному кабінеті — читай у матеріалі.

Як підтвердити місце навчання в електронному кабінеті та які є ще вимоги до зарахування

У закладі освіти, виконуючи вимоги для зарахування, тобі потрібно в першу чергу підписати заяву онлайн за допомогою КЕП або Дія.Підпис. Крім цього, можна від руки підписати роздруковану заяву і завантажити її сканкопію в електронний кабінет.

У ньому всі вступники мають підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Якщо при цьому ти перебуваєш на території, деокупованій після 1 вересня 2022 року, або за кордоном, і не можеш отримати КЕП на ID-картку, то можна завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви.

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Що робити далі: накладання КЕП

У модулі під назвою Подані заяви на вступ тобі потрібно виділити позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт). Після цього натисни на кнопку Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Тобі потрібно підтвердити, що ти попереджений(-а) про обов’язковість подання військовозобов’язаними українцями військово-облікового документа (як для дівчат, так і для хлопців). Далі обери пункт під назвою Накласти кваліфікований електронний підпис. Натисни на кнопку Накласти КЕП. Для цього обери центр сертифікації, який видав тобі ключ. Далі завантаж файл ключа, й при цьому зазнач пароль до нього. Натисни на кнопку Підписати. Для виконання цієї дії обов’язково онови сторінку. Так ти переконаєшся, що заява успішно підписана. Навпроти неї з’являться дата і час підписання.

Як завантажити сканкопії заяви: інструкція

Для цього у модулі під назвою Подані заяви на вступ тобі треба виділити позначкою потрібну заяву зі статусом Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт). Після цього натисни Друк електронної заяви. Заповни додаткові дані й натисни Так. Після роздрукування заяви власноруч підпиши її. Далі повторно виділи позначкою потрібну заяву і натисни Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Обери пункт Завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви, й завантаж файл у форматі jpg, jpeg чи pdf розміром не більш як 2 МБ. Онови сторінку, щоб впевнитися у тому, що заява справді підписана. У такому випадку навпроти неї з’являться дата і час підписання.

Раніше ми розповідали, що таке екстернат, кому він підходить та як працює.

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