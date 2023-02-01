Как получить гражданство Израиля 2023 без родовой привязки: инструкция

Многие думают, что получить гражданство Израиля можно только тогда, когда есть еврейские корни. Например, бабушка или мама — еврейки.

Однако выдать такой паспорт могут без привязки к народности и конфессии. Как получить гражданство Израиля 2023 — читай в материале.

Как получить еврейский паспорт

Существуют следующие способы получения гражданства:

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репатриация (если дедушка или бабушка до второго колена — евреи);

если ты жил(-а) на территории государства до его образования (т.е. тебе должно быть больше 70 лет);

через рождение (если отец или мать израильтянин);

натурализация (если живешь более трех лет и имеешь для этого основания);

через усыновление (если ты несовершеннолетний(-яя), и тебя усыновил еврей);

женитьба на гражданине(-ке) страны;

приняв веру.

Как получить гражданство Израиля, если нет родственников евреев

Лучший выход — отправиться на натурализацию. Для этого нужно, чтобы ты подходил(-а) под следующие пункты:

достичь совершеннолетия;

как минимум три года нужно жить в этой стране;

иметь в Израиле работу, законный источник дохода;

лучше иметь собственное жилье (необязательно);

знать иврит на высоком уровне, то есть свободно разговаривать.

Как получить еврейское гражданство через брак

Если ты вышла замуж за еврея (женился на еврейке) даже за пределами Израиля, это может стать основанием для получения паспорта. Однако данная ситуация тяжелая в бюрократическом плане. Кроме ряда разнообразных документов, тебе придется вести это дело несколько лет. В первую очередь нужно:

получить рабочую визу В1;

через полгода прийти на собеседование, чтобы сделать удостоверение временного жителя;

ежегодно его поновлять;

после трех – четырех лет подать документы на гражданство (заявку, вид на жительство, паспорт Украины, паспорт мужа (жены), который(-ая) является гражданином Израиля, свидетельство о браке, фото и видео вашей пары, чтобы доказать, что брак настоящий).

Как получить гражданство Израиля, приняв иудаизм

Получить гражданство или вид на жительство в Израиле можно, приняв иудаизм (сделав Гиюру). Однако это — один из самых тяжелых способов. Тебе нужно доказать, что ты действительно веруешь и уважаешь иудаизм.

Для этого тебе нужно найти наставника (раввина), который будет учить тебя заповедям и Торе. После того как ты будешь владеть этими знаниями, раввин должен подать рекомендации в раввинат (чтобы ты прошел Гиюр).

После этого последует сложный процесс экзаменов. Поэтому ты должен выделить приблизительно год для того, чтобы изучить более 600 заповедей и разбираться в Торе.

Кроме этого, ты должен доказать, что твоя вера — искренняя, чтобы раввины и еврейское сообщество смогли в это поверить. После этого будет вторая встреча, на которой тебе нужно доказать, что ты живешь и будешь жить в дальнейшем по правилам еврейской общины.

Затем — заседание раввинского суда, где три раввина будут долго опрашивать по религиозным вопросам. Уже через год после Гиюра ты сможешь получить удостоверение о том, что вступил(-а) в иудаизм.

По закону самый быстрый способ получить гражданство Израиля — быть евреем. Настоящими евреями считают тех людей, у которых мама, бабушка или прабабушка имеют еврейские корни. Кроме того, можно вернуться в Израиль также детям и супругам евреев.

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