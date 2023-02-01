Как получить гражданство Израиля 2023 без родовой привязки: инструкция

Многие думают, что получить гражданство Израиля можно только тогда, когда есть еврейские корни. Например, бабушка или мама — еврейки.
Однако выдать такой паспорт могут без привязки к народности и конфессии. Как получить гражданство Израиля 2023 — читай в материале.
Существуют следующие способы получения гражданства:
Лучший выход — отправиться на натурализацию. Для этого нужно, чтобы ты подходил(-а) под следующие пункты:
Если ты вышла замуж за еврея (женился на еврейке) даже за пределами Израиля, это может стать основанием для получения паспорта. Однако данная ситуация тяжелая в бюрократическом плане. Кроме ряда разнообразных документов, тебе придется вести это дело несколько лет. В первую очередь нужно:
Получить гражданство или вид на жительство в Израиле можно, приняв иудаизм (сделав Гиюру). Однако это — один из самых тяжелых способов. Тебе нужно доказать, что ты действительно веруешь и уважаешь иудаизм.
Для этого тебе нужно найти наставника (раввина), который будет учить тебя заповедям и Торе. После того как ты будешь владеть этими знаниями, раввин должен подать рекомендации в раввинат (чтобы ты прошел Гиюр).
После этого последует сложный процесс экзаменов. Поэтому ты должен выделить приблизительно год для того, чтобы изучить более 600 заповедей и разбираться в Торе.
После этого последует сложный процесс экзаменов. Поэтому ты должен выделить приблизительно год для того, чтобы изучить более 600 заповедей и разбираться в Торе.
Кроме этого, ты должен доказать, что твоя вера — искренняя, чтобы раввины и еврейское сообщество смогли в это поверить. После этого будет вторая встреча, на которой тебе нужно доказать, что ты живешь и будешь жить в дальнейшем по правилам еврейской общины.
Затем — заседание раввинского суда, где три раввина будут долго опрашивать по религиозным вопросам. Уже через год после Гиюра ты сможешь получить удостоверение о том, что вступил(-а) в иудаизм.
По закону самый быстрый способ получить гражданство Израиля — быть евреем. Настоящими евреями считают тех людей, у которых мама, бабушка или прабабушка имеют еврейские корни. Кроме того, можно вернуться в Израиль также детям и супругам евреев.
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