Як отримати громадянство Ізраїлю 2023 без родової прив’язки: інструкція

Багато хто думає, що отримати громадянство Ізраїлю можна лише у разі, якщо маєш єврейське коріння. Наприклад, бабуся або мама — єврейки.

Однак видати такий паспорт можуть без прив’язки до народності та конфесії. Як отримати громадянство Ізраїлю 2023 — читай у матеріалі.

Як отримати єврейський паспорт

Існують такі способи отримання громадянства:

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репатріація (якщо дідусь або бабуся до другого коліна — євреї);

якщо ти жив(-ла) на території держави до її утворення (тобто тобі має бути понад 70 років);

через народження (якщо батько або мати ізраїльтяни);

натуралізація (якщо живеш у країні понад три роки і маєш на це підстави);

через усиновлення (якщо ти — неповнолітній(-я) і тебе усиновив єврей);

одруження з громадянином(-кою) країни;

прийнявши віру.

Як отримати громадянство Ізраїлю, якщо немає родичів-євреїв

Найкращий вихід — податися на натуралізацію. Для цього потрібно, щоб ти підходив(-ла) під такі пункти:

досягнути повноліття;

як мінімум три роки жити в цій країні;

мати в Ізраїлі роботу, законне джерело доходу;

краще мати власне житло (не обов’язково);

знати іврит на високому рівні, тобто вільно володіти.

Як отримати єврейське громадянство через шлюб

Якщо ти одружився(-лася) з євреєм (єврейкою) навіть за межами Ізраїлю, це може стати підставою для отримання паспорта. Однак ця ситуація — важка у бюрократичному плані.

Крім низки різноманітних документів, тобі доведеться вести цю справу кілька років. Передусім потрібно:

отримати робочу візу В1;

через півроку прийти на співбесіду, щоб зробити посвідчення тимчасового мешканця;

щорічно його подовжувати;

після трьох – чотирьох років подати документи на громадянство (заяву, посвідку на проживання, паспорт України, паспорт чоловіка (дружини), що є громадянином(-кою) Ізраїлю, свідоцтво про шлюб, фото та відео вашої пари, щоб довести, що шлюб справжній).

Як отримати громадянство Ізраїлю, прийнявши юдаїзм

Отримати громадянство або посвідку на проживання в Ізраїлі можна, прийнявши Юдаїзм (зробивши Ґіюру). Однак це — один із найважчих способів. Тобі потрібно довести, що ти справді віруєш та поважаєш Юдаїзм. Для цього треба знайти наставника (рабина), який вчитиме тебе заповідей і Тори.

Після того як ти володітимеш цими знаннями, рабин повинен подати рекомендації в рабинат, щоб ти мав(-ла) змогу пройти Ґіюр.

Після цього буде складний процес екзаменів. Тому ти маєш виділити приблизно рік для того, щоб вивчити понад 600 заповідей та розумітися в Торі.

Крім цього, ти маєш довести, що твоя віра — щира, щоб рабини та єврейський осередок змогли у це повірити. Після цього буде друга зустріч, на якій тобі потрібно довести, що ти живеш і житимеш надалі за правилами єврейської громади.

Потім — засідання рабинського суду, де три рабини проводитимуть довге опитування на релігійні теми. Вже через рік після Ґіюру ти зможеш отримати посвідчення про те, що вступив(-ла) в юдаїзм.

Відповідно до закону, найшвидший спосіб отримати громадянство Ізраїлю — бути євреєм. Справжніми євреями вважають тих людей, в яких мама, бабуся або прабабуся мають єврейське коріння. Крім цього, можна повернутися до Ізраїлю також дітям та подружжю євреїв.

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