Як отримати робочу візу в Польщу: повний список документів

Багато українців через війну, яку розв’язала Російська Федерація, були змушені шукати прихистку в інших країнах.

Найбільше біженців прийняла саме Польща, адже станом на вересень 2022 кордон з дружньою державою перетнули понад 6 млн наших земляків.

Саме тому багато хто задумується над тим, щоб зробити робочу візу в Польщу. Завдяки їй можна перебувати та легально працювати в одному з місцевих міст або сіл від півроку до року.

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Як отримати робочу візу в Польщу і які документи для цього потрібні — читай у матеріалі.

Як отримати національну польську візу

Для легального перебування в Польщі спочатку треба оформити візу. Так ти зможеш перебувати в країні більш як три місяці (до року). Важливо, що її оформлення для українців повністю безплатне. Для того, щоб оформити польську візу, потрібно:

заповнити анкету;

зробити фото (у кольоровому форматі) розміром 4,5 х 3,5 см;

взяти з собою копію та оригінальний документ закордонного паспорта;

страхування (наприклад, підходять такі компанії);

копію українського паспорта;

документ про мету перебування в Польщі.

Ти можеш їхати у Польщу з різних причин, наприклад, для роботи, навчання, стажування, з сімейних питань тощо.

Тому на кожен випадок потрібно зібрати той документ, який точно підтрверджуватиме мету.

У нашому випадку — це робота.

Для цього необхідно пред’явити такі документи:

Якщо ти їдеш на сезонну роботу, то потрібно взяти довідку з реєстру заявок на такий тип роботи. Вона має бути зареєстрованою в Бюро з працевлаштування Польщі. З нею ти можеш отримати візу на період до десяти місяців.

Заяву про намір доручити роботу іноземцю. Її оформленням займається роботодавець. Дають її до 12 місяців (несезонна робота).

Дозвіл на працю в Польщі. Його видає воєвода роботодавцю. З нею ти можеш працювати в Польщі легально до одного року.

Як отримати робочу візу в Польщу: подання документів

Через війну подати документи на виготовлення робочих віз в Україні можна тільки у консульстві у Львові. Перед тим, як подати всі необхідні документи, потрібно пройти реєстрацію тут. На сайті слід зазначити, в яку дату і час ти хочеш відвідати консульство.

Ухвалюють візу протягом одного місяця. Якщо тобі все-таки ухвалили візу, то потрібно забрати документи такими способами:

Самому приїхати у консульство або доручити цю справу члену сім’ї чи особі, яка є уповноваженою нотаріусом.

Подати запит на те, щоб тобі передали паспорт в Посольство України у Варшаві. Для цього надішли повідомлення на e-mail wiza.lwow@msz.gov.pl. У листі потрібно вказати ПІБ, дату народження, номер паспорта та адресу консульства, де тобі буде зручно отримати документ.

Надіслати запит про те, щоб тобі надіслали документ Новою поштою. Для цього напиши на поштову скриньку wiza.lwow@msz.gov.pl і зазнач ті самі дані, як у минулому пункті, а також свій мобільний номер телефону.

Важливо, що якщо ти неправильно заповниш документи або тобі заборонено в’їзд у Шенгенську зону, то можуть відмовити у візі.

Також відмовляють тим, у кого, на думку консульства, немає достатньо підстав, вагомих причин для того, щоб їхати в Польщу.

Якщо тобі відмовили у візі, ти можеш заново зібрати список документів, усе ретельно перевірити та податися ще раз протягом двох тижнів після відмови для перегляду рішення.

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