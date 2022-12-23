Як отримати робочу візу в Польщу: повний список документів

Багато українців через війну, яку розв’язала Російська Федерація, були змушені шукати прихистку в інших країнах.
Найбільше біженців прийняла саме Польща, адже станом на вересень 2022 кордон з дружньою державою перетнули понад 6 млн наших земляків.
Саме тому багато хто задумується над тим, щоб зробити робочу візу в Польщу. Завдяки їй можна перебувати та легально працювати в одному з місцевих міст або сіл від півроку до року.
Як отримати робочу візу в Польщу і які документи для цього потрібні — читай у матеріалі.
Для легального перебування в Польщі спочатку треба оформити візу. Так ти зможеш перебувати в країні більш як три місяці (до року). Важливо, що її оформлення для українців повністю безплатне. Для того, щоб оформити польську візу, потрібно:
Ти можеш їхати у Польщу з різних причин, наприклад, для роботи, навчання, стажування, з сімейних питань тощо.
Тому на кожен випадок потрібно зібрати той документ, який точно підтрверджуватиме мету.
Тому на кожен випадок потрібно зібрати той документ, який точно підтрверджуватиме мету.
У нашому випадку — це робота.
Для цього необхідно пред’явити такі документи:
Через війну подати документи на виготовлення робочих віз в Україні можна тільки у консульстві у Львові. Перед тим, як подати всі необхідні документи, потрібно пройти реєстрацію тут. На сайті слід зазначити, в яку дату і час ти хочеш відвідати консульство.
Ухвалюють візу протягом одного місяця. Якщо тобі все-таки ухвалили візу, то потрібно забрати документи такими способами:
Важливо, що якщо ти неправильно заповниш документи або тобі заборонено в’їзд у Шенгенську зону, то можуть відмовити у візі.
Також відмовляють тим, у кого, на думку консульства, немає достатньо підстав, вагомих причин для того, щоб їхати в Польщу.
Також відмовляють тим, у кого, на думку консульства, немає достатньо підстав, вагомих причин для того, щоб їхати в Польщу.
Якщо тобі відмовили у візі, ти можеш заново зібрати список документів, усе ретельно перевірити та податися ще раз протягом двох тижнів після відмови для перегляду рішення.
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