Как получить рабочую визу в Польшу: полный список документов

Многие украинцы из-за войны, которую развязала Российская Федерация, были вынуждены искать убежище в других странах.
Больше всего беженцев приняла именно Польша, ведь по состоянию на сентябрь 2022 года границу с дружественным государством пересекли более 6 млн наших земляков.
Именно поэтому многие задумываются над тем, чтобы сделать рабочую визу в Польшу. Она дает возможность пребывания и легального труда в одном из местных городов или сел от полугода до года.
Как получить рабочую визу в Польшу и какие документы для этого нужны — читай в материале.
Для легального пребывания в Польше сначала нужно оформить визу. Так ты сможешь находиться в стране больше трех месяцев (до года).
Важно, что ее оформление для украинцев абсолютно бесплатно. Для того чтобы оформить польскую визу, нужно:
Ты можешь ехать в Польшу по разным причинам, например, по работе, учебе, стажировке, семейным вопросам и т.д.
Поэтому на каждый случай нужно собрать тот документ, который будет точно подтверждать цель.
Поэтому на каждый случай нужно собрать тот документ, который будет точно подтверждать цель.
В нашем случае это работа.
Из-за войны документы на изготовление рабочих виз в Украине принимают только в консульстве во Львове. Перед тем, как подать все необходимые документы, нужно пройти регистрацию здесь.
На сайте нужно указать, в какую дату и время ты хочешь посетить консульство. Принимают визу в течение одного месяца. Если тебе все же приняли визу, то нужно забрать документы следующими способами:
Важно, что если ты неправильно заполнишь документы или тебе запрещен въезд в Шенгенскую зону, то могут отказать в визе.
Также отказывают тем, у кого, по мнению консульства, нет достаточно оснований, веских причин для того, чтобы ехать в Польшу.
Также отказывают тем, у кого, по мнению консульства, нет достаточно оснований, веских причин для того, чтобы ехать в Польшу.
Если тебе отказали в визе, ты можешь заново собрать список документов, все тщательно перепроверить и подать еще раз в течение двух недель после отказа для пересмотра решения.
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