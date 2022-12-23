Как получить рабочую визу в Польшу: полный список документов

Многие украинцы из-за войны, которую развязала Российская Федерация, были вынуждены искать убежище в других странах.

Больше всего беженцев приняла именно Польша, ведь по состоянию на сентябрь 2022 года границу с дружественным государством пересекли более 6 млн наших земляков.

Именно поэтому многие задумываются над тем, чтобы сделать рабочую визу в Польшу. Она дает возможность пребывания и легального труда в одном из местных городов или сел от полугода до года.

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Как получить рабочую визу в Польшу и какие документы для этого нужны — читай в материале.

Как получить национальную польскую визу

Для легального пребывания в Польше сначала нужно оформить визу. Так ты сможешь находиться в стране больше трех месяцев (до года).

Важно, что ее оформление для украинцев абсолютно бесплатно. Для того чтобы оформить польскую визу, нужно:

заполнить анкету;

сделать фото в цветном формате размером 4,5 х 3,5 см;

взять с собой копию и оригинальный документ загранпаспорта;

страхование (например, подходят такие компании);

копия украинского паспорта;

документ о цели пребывания в Польше.

Ты можешь ехать в Польшу по разным причинам, например, по работе, учебе, стажировке, семейным вопросам и т.д.

Поэтому на каждый случай нужно собрать тот документ, который будет точно подтверждать цель.

В нашем случае это работа.

Для этого необходимо предъявить следующие документы:

Если ты едешь на сезонную работу, нужно взять справку из реестра заявок на такой тип работы. Она должна быть зарегистрирована в Бюро по трудоустройству Польши. С ней ты можешь получить визу на период до десяти месяцев.

Заявление о намерении поручить работу иностранцу. Его оформлением занимается работодатель. Дают его до 12 мес (несезонная работа).

Разрешение на работу в Польше. Его выдает воевода работодателю. С ним ты можешь работать в Польше легально до одного года.

Как получить рабочую визу в Польшу: подача документов

Из-за войны документы на изготовление рабочих виз в Украине принимают только в консульстве во Львове. Перед тем, как подать все необходимые документы, нужно пройти регистрацию здесь.

На сайте нужно указать, в какую дату и время ты хочешь посетить консульство. Принимают визу в течение одного месяца. Если тебе все же приняли визу, то нужно забрать документы следующими способами:

Самому приехать в консульство или поручить это дело члену семьи или лицу, уполномоченному нотариусом.

Подать запрос на то, чтобы тебе передали паспорт в Посольство Украины в Варшаве. Для этого отправь сообщение на e-mail wiza.lwow@msz.gov.pl. В письме нужно указать ФИО, дату рождения, номер паспорта и адрес консульства, где тебе будет удобно получить документ.

Отправить запрос о том, чтобы тебе послали документ через Новую почту. Для этого напиши на почтовый ящик wiza.lwow@msz.gov.pl и укажи те же данные, как в прошлом пункте, и свой мобильный номер телефона.

Важно, что если ты неправильно заполнишь документы или тебе запрещен въезд в Шенгенскую зону, то могут отказать в визе.

Также отказывают тем, у кого, по мнению консульства, нет достаточно оснований, веских причин для того, чтобы ехать в Польшу.

Если тебе отказали в визе, ты можешь заново собрать список документов, все тщательно перепроверить и подать еще раз в течение двух недель после отказа для пересмотра решения.

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