Как получить гражданство Польши: основания и условия для оформления

Во время полномасштабного вторжения многие украинцы были вынуждены искать убежища в Европе. Одним из вариантов для планирования дальнейшей жизни вне Украины стала для многих Польша, которая создала комфортные условия для проживания беженцев с рядом льгот и возможностей. Рассказываем, как получить гражданство Польши и что нужно знать о процессе.
Для признания гражданином Польши кандидат должен иметь следующие основания:
Чтобы получить гражданство Польши, нужно сдать экзамен на знание польского языка на уровне не менее B1 с получением официального сертификата. Если в будущем планируешь получить высокую должность или иметь стабильный карьерный рост в Польше, знание языка с сертификатом на уровне B2 и выше обязательно.
По крайней мере, в течение 1 года после подачи заявки на получение гражданства ты не сможет выезжать из Польши. Учитывай это, ведь непрерывное пребывание в стране является одним из главных условий оформления польского паспорта.
Для начала процедуры оформления гражданства Польши необходимо иметь пакет документов:
Документами, подтверждающими вышеуказанные данные, могут быть следующие:
Все документы предварительно переводятся на польский язык и заверяются у нотариуса.
Также нужно сделать биометрическое фото размерами 4,5 см x 3,5 см, выполненное не позднее, чем за 6 месяцев. Кроме того, нужно заплатить государственную пошлину за решение о предоставлении польского гражданства.
Есть несколько путей подачи заявки на гражданство Польши:
Процедуру следует начать с записи на прием в консульство или к воеводе, чтобы подать документы лично. Об адресах для записи и процедуре подачи заявок можно узнать на официальном правительственном сайте Республики Польша. Если желаешь отправить документы по почте, они должны быть официально удостоверены твоей подписью.
Срок рассмотрения заявления на получение гражданства Польши составляет около 2 месяцев. Если к документам нет вопросов и они отвечают всем требованиям, ты можешь получить гражданство раньше.
Помни, что воеводa может отказать в признании гражданином Польши, если это создает угрозу обороне, независимости, суверенитету страны.
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