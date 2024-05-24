Как получить гражданство Польши: основания и условия для оформления

Во время полномасштабного вторжения многие украинцы были вынуждены искать убежища в Европе. Одним из вариантов для планирования дальнейшей жизни вне Украины стала для многих Польша, которая создала комфортные условия для проживания беженцев с рядом льгот и возможностей. Рассказываем, как получить гражданство Польши и что нужно знать о процессе.

Как получить гражданство Польши: основания для оформления

Для признания гражданином Польши кандидат должен иметь следующие основания:

легально проживает в Польше как минимум 3 года без перерыва на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента Европейского Союза или права постоянного жительства;

имеет стабильный и регулярный источник дохода в Польше;

имеет юридическое право на жилье;

находится в Польше по крайней мере 2 года непрерывно и легально, на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента Европейского Союза или права постоянного жительства;

по крайней мере 3 года состоит в браке с гражданином Польши, или не имеет ни одного гражданства;

по крайней мере 2 года непрерывно и легально находится в Польше на основании разрешения на постоянное проживание, полученное в Польше как беженец.

Что нужно для обретения польского гражданства

Чтобы получить гражданство Польши, нужно сдать экзамен на знание польского языка на уровне не менее B1 с получением официального сертификата. Если в будущем планируешь получить высокую должность или иметь стабильный карьерный рост в Польше, знание языка с сертификатом на уровне B2 и выше обязательно.

По крайней мере, в течение 1 года после подачи заявки на получение гражданства ты не сможет выезжать из Польши. Учитывай это, ведь непрерывное пребывание в стране является одним из главных условий оформления польского паспорта.

Документы для получения гражданства Польши

Для начала процедуры оформления гражданства Польши необходимо иметь пакет документов:

заявление о принятии на гражданство Польши;

документы с подтверждением данных иностранца, желающего получить гражданство;

информация об источниках содержания иностранца, его профессиональных достижениях (диплом об образовании);

данные мужа или жены (если есть);

информацию о малолетних детях, на которых распространяется заявление (если есть);

информацию о родителях и других родственниках по восходящей линии, если они являлись гражданами Польши;

наличие у заявителя гражданства Польши в прошлом, его утрату и дату принятия в гражданство другой страны (если есть);

выписка по счету в банке и справка о доходах;

документы на жилье (если оно есть) или договор аренды жилья.

Документами, подтверждающими вышеуказанные данные, могут быть следующие:

удостоверение личности и гражданства;

документы, дающие право на проживание или пребывание на территории Польши;

свидетельства о рождении;

свидетельства о браке или других документах гражданского состояния;

удостоверение личности и гражданства мужа или жены;

удостоверение личности и гражданства малолетнего ребенка/малолетних детей;

документы, подтверждающие наличие гражданства Польши у родителей или других родственников по восходящей линии;

документы, подтверждающие гражданство Польши одного из супругов;

документы, подтверждающие источник содержания;

документы, подтверждающие профессиональные достижения, политическую и общественную деятельность.

Все документы предварительно переводятся на польский язык и заверяются у нотариуса.

Также нужно сделать биометрическое фото размерами 4,5 см x 3,5 см, выполненное не позднее, чем за 6 месяцев. Кроме того, нужно заплатить государственную пошлину за решение о предоставлении польского гражданства.

Куда обратиться для оформления гражданства Польши

Есть несколько путей подачи заявки на гражданство Польши:

заявление непосредственно президенту Польши через консула в консульском учреждении Польши по месту жительства в случае, если заявитель проживает в другой стране;

через воеводу, если особа проживает в Польше.

Процедуру следует начать с записи на прием в консульство или к воеводе, чтобы подать документы лично. Об адресах для записи и процедуре подачи заявок можно узнать на официальном правительственном сайте Республики Польша. Если желаешь отправить документы по почте, они должны быть официально удостоверены твоей подписью.

Сроки рассмотрения заявления и получения гражданства

Срок рассмотрения заявления на получение гражданства Польши составляет около 2 месяцев. Если к документам нет вопросов и они отвечают всем требованиям, ты можешь получить гражданство раньше.

Помни, что воеводa может отказать в признании гражданином Польши, если это создает угрозу обороне, независимости, суверенитету страны.

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