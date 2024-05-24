Як отримати громадянство Польщі: підстави та умови для оформлення

Під час повномасштабного вторгнення багато українців були змушені шукати прихистку в Європі. Одним із варіантів для планування подальшого життя поза Україною для багатьох стала Польща, яка створила комфортні умови для проживання біженців із низкою пільг та можливостей. Розповідаємо, як отримати громадянство Польщі та що треба знати про процес.
Для визнання особи громадянином Польщі, кандидат чи кандидатка мусить мати наступні підстави:
Аби отримати громадянство Польщі, потрібно скласти іспит на знання польської мови на рівні не менше B1 з отриманням офіційного сертифіката. Якщо в майбутньому плануєш отримати високу посаду чи мати стабільний кар’єрний зріст в Польщі, знання мови з сертифікатом на рівні B2 і вище є обов’язковим.
Принаймні протягом 1 року після подачі заявки на отримання громадянства ти не матимеш змоги виїжджати з Польщі. Враховуй це, адже безперервне перебування у країни є однією із головних умов для оформлення польського паспорта.
Для початку процедури оформлення громадянства Польщі необхідно мати такий пакет документів:
Документами, які підтверджують вищевказані дані, можуть бути такі:
Всі документи попередньо перекладаються польською мовою і завіряються у нотаріуса.
Також треба зробити біометричне фото розмірами 4,5 cм x 3,5 cм, виконане не пізніше, ніж за 6 місяців. Окрім цього, треба заплатити державне мито за рішення про надання польського громадянства.
Є декілька шляхів подачі заявки на громадянство Польщі:
Процедуру слід розпочати із запису на прийом до консульства чи воєводи, аби подати документи особисто. Про адреси для запису та процедуру подачі заявок можеш дізнатись на офіційному урядовому сайті Республіки Польща. Якщо бажаєш надіслати документи поштою, вони мають бути офіційно засвідчені твоїм підписом.
Термін розгляду заяви на отримання громадянства Польщі становить близько 2 місяців. Якщо до документів немає запитань і вони відповідають всім вимогам, ти можеш отримати громадянство раніше.
Пам’ятай, що воєводa може відмовити у визнанні громадянином Польщі, якщо це створює загрозу для оборони, незалежності, суверенітету країни.
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