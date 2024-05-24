Як отримати громадянство Польщі: підстави та умови для оформлення

Під час повномасштабного вторгнення багато українців були змушені шукати прихистку в Європі. Одним із варіантів для планування подальшого життя поза Україною для багатьох стала Польща, яка створила комфортні умови для проживання біженців із низкою пільг та можливостей. Розповідаємо, як отримати громадянство Польщі та що треба знати про процес.

Як отримати громадянство Польщі: підстави для оформлення

Для визнання особи громадянином Польщі, кандидат чи кандидатка мусить мати наступні підстави:

легально проживає в Польщі принаймі 3 роки без перерви на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу, або права постійного проживання;

має стабільне та регулярне джерело доходу в Польщі;

має юридичне право на житло;

перебуває у Польщі принаймні 2 роки безперервно і легально, на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу, або права постійного проживання;

принаймні 3 роки знаходиться у шлюбі з громадянином(-кою) Польщі, або немає жодного громадянства;

принаймні 2 роки безперервно і легально перебуває в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання, котрий отримав(-а) в Польщі як біженець.

Що потрібно для набуття польського громадянства

Аби отримати громадянство Польщі, потрібно скласти іспит на знання польської мови на рівні не менше B1 з отриманням офіційного сертифіката. Якщо в майбутньому плануєш отримати високу посаду чи мати стабільний кар’єрний зріст в Польщі, знання мови з сертифікатом на рівні B2 і вище є обов’язковим.

Принаймні протягом 1 року після подачі заявки на отримання громадянства ти не матимеш змоги виїжджати з Польщі. Враховуй це, адже безперервне перебування у країни є однією із головних умов для оформлення польського паспорта.

Документи для отримання громадянства Польщі

Для початку процедури оформлення громадянства Польщі необхідно мати такий пакет документів:

заява про прийняття до громадянства Польщі;

документи з підтвердженням даних іноземця, який хоче отримати громадянство;

інформація про джерела утримання іноземця, його професійні досягнення (диплом про освіту);

дані чоловіка або дружини (якщо є);

інформацію про малолітніх дітей, на яких поширюється заява (якщо є);

інформацію про батьків та інших родичів по висхідній лінії, якщо вони були громадянами Польщі;

наявність у заявника громадянства Польщі в минулому, його втрату та дату прийняття до громадянства іншої країни (якщо є);

виписка по рахунку в банку та довідка про доходи;

документи на житло (якщо воно є) або договір оренди житла.

Документами, які підтверджують вищевказані дані, можуть бути такі:

посвідчення особи та громадянства;

документи, що дають право на проживання або перебування на території Польщі;

свідоцтва про народження;

свідоцтва про шлюб або інші документи цивільного стану;

посвідчення особи та громадянства чоловіка чи дружини;

посвідчення особи та громадянства малолітньої дитини/малолітніх дітей;

документи, що підтверджують наявність громадянства Польщі у батьків або інших родичів по висхідній лінії;

документи, що підтверджують громадянство Польщі одного з подружжя;

документи, що підтверджують джерело утримання;

документи, що підтверджують професійні досягнення, політичну і громадську діяльність.

Всі документи попередньо перекладаються польською мовою і завіряються у нотаріуса.

Також треба зробити біометричне фото розмірами 4,5 cм x 3,5 cм, виконане не пізніше, ніж за 6 місяців. Окрім цього, треба заплатити державне мито за рішення про надання польського громадянства.

Куди звернутись для оформлення громадянства Польщі

Є декілька шляхів подачі заявки на громадянство Польщі:

заява безпосередньо до президента Польщі через консула в консульській установі Польщі за місцем проживання у разі, якщо заявник проживає в іншій країні;

за посередництвом воєводи, якщо особа проживає у Польщі.

Процедуру слід розпочати із запису на прийом до консульства чи воєводи, аби подати документи особисто. Про адреси для запису та процедуру подачі заявок можеш дізнатись на офіційному урядовому сайті Республіки Польща. Якщо бажаєш надіслати документи поштою, вони мають бути офіційно засвідчені твоїм підписом.

Терміни розгляду заяви і отримання громадянства

Термін розгляду заяви на отримання громадянства Польщі становить близько 2 місяців. Якщо до документів немає запитань і вони відповідають всім вимогам, ти можеш отримати громадянство раніше.

Пам’ятай, що воєводa може відмовити у визнанні громадянином Польщі, якщо це створює загрозу для оборони, незалежності, суверенітету країни.

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