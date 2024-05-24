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Як отримати громадянство Польщі: підстави та умови для оформлення

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 24 Травня 2024, 20:30
як отримати громадянство польщі
Фото: Unsplash

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