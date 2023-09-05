Как получить водительское удостоверение в Украине и что делать украинцам в ЕС: новые правила

Ранее водительское удостоверение в Украине можно было получить после двух месяцев обучения в автошколе и успешной сдачи экзаменов: теории и практики.

С 24 июля 2022 года в систему ввели значительные изменения. Изменился порядок получения водительского удостоверения. Чтобы получить документ, нужно будет пройти два этапа обучения в автошколе.

Как получить водительское удостоверение в Украине

С 24 июля теория и практика будут изучаться не вместе, а по отдельности. Экзамены нужно будет сдавать дважды, после завершения каждого этапа. Для прозрачности оба экзамена будут проходить под видеонаблюдением.

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Теоретическая часть

Сначала ты должен(-а) пройти теоретический курс. Важным новшеством в этой части есть возможность выбрать формат изучения теории. Учить теорию можно как самостоятельно, так и с репетитором или автошколой.

Чтобы тебя допустили к экзамену, теперь не обязательно платить за автошколу. Можно выучить все самостоятельно и записаться на экзамен онлайн.

Сдать теоретический экзамен можно в любом сервисном центре МВД. Оценят твои знания с помощью 20-минутного теста за компьютером, за это время нужно дать правильный ответ на 20 вопросов.

Экзамен будут считать успешно сданным, если ты сделал(-а) не более двух ошибок. Если что-то не удалось, попытку можно повторить не менее чем через десять дней.

Когда сдашь теорию, тебе выдадут теоретическое удостоверение, которое будет действовать год.

Практическая часть

Лишь после теоретического этапа можно начинать практическую подготовку, важно делать это, пока действительно теоретическое удостоверение.

Практическую подготовку нужно проходить с инструктором в автошколе, или с сертифицированным инструктором на специально оборудованном авто. По обычной программе на это выделено 40 часов.

После практики в автошколе нужно будет сдать внутренний экзамен и получить документ от школы об успешном завершении.

Дело в том, что для сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД нужно принести справку о прохождении практического курса в автошколе.

Если все этапы успешно пройдены, записаться на финальный экзамен в МВД ты сможешь самостоятельно. Кроме того, теперь можно лично выбрать любой сервисный центр Украины, для прохождения экзамена.

Записаться можно через терминалы, установленные у входа в помещения сервисных центров. Если ты будешь проходить экзамен в Винницкой, Киевской, Львовской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Сумской, Одесской областях и городе Киеве, то сделать это можно и онлайн.

Но главным новшеством в этой части является изменение условия сдачи практического экзамена. Сдавать практический экзамен можно бесконечное количество раз в течение двух лет с интервалом в десять дней.

Раньше будущий водитель имел лишь три попытки. В случае провала он был вынужден проходить повторное обучение в автошколе, а это время и деньги. В большинстве такая система порождала коррупцию.

Еще одним нововведением стало обновленное экзаменационное письмо. Теперь там четко определили типичные ошибки и критерии оценки способностей кандидата на получение водительского удостоверения.

После сдачи экзамена по вождению ты получишь свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года. Постоянные права тебе выдадут позже, если за эти два года не будет никаких нарушений или ДТП.

Штрафы для автошкол и сервисных центров

Теперь права будущих водителей тоже защищены. Среди нововведений есть пункт о штрафах для работников сервисных центров и автошкол, в частности, за ненадлежащую подготовку к экзаменам.

Штрафы для автошколы: в каких случаях

Автошколу могут оштрафовать на сумму от 500 гривен до 13600 гривен, если сообщат о такой деятельности:

подготовку или переподготовку водителей транспортных средств лицом, не имеющим действующего документа специалиста по подготовке будущих водителей;

допуск лиц, не сдавших теоретический экзамен, к практической части обучения;

проведение практической подготовки водителей на ненадлежаще оборудованных ТС, с нарушением требований ПДД, или лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Ты можешь обратиться в МВД, если тебе не предоставили надлежащую теоретическую или практическую подготовку в автошколе.

Подать жалобу можно непосредственно в сервисном центре или заполнив форму для электронных обращений граждан и отправить ее по электронной почте: info@hsc.gov.ua.

Когда могут штрафовать работников сервисных центров

Но неправильно выполнять свою работу могут не только автошколы. Работников сервисных центров могут штрафовать в случае:

нарушения порядка проведения государственной аккредитации автошкол и нарушения установленного порядка аттестации их специалистов. Сумма штрафа от 8500 до 13600 гривен;

нарушения порядка приемки экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения. За это штраф будет от 17 до 34 тысяч гривен;

В течение 30 дней можно получить видеозапись и оспорить результаты практического и теоретического экзамена. Для этого напиши заявление по определенной форме на имя начальника сервисного центра МВД, где прошла попытка сдать экзамен.

Действительны ли украинские права в ЕС?

Европейский парламент принял решение, которое признает действующими украинские водительские удостоверения на территории ЕС. Это касается людей, получивших статус временной защиты и пересекших границу после 24 февраля.

Людям с временной защитой не нужно менять свое водительское удостоверение на документ ЕС или сдавать новый экзамен.

Если умеешь управлять автобусом или грузовиком, то можешь получить работу перевозчика в ЕС или беспрепятственно транспортировать товары оттуда в Украину.

Для этого нужно пройти краткий курс обучения и сдать экзамен, чтобы подтвердить свой сертификат профессиональной пригодности.

Если я потерял(-а) водительское удостоверение в ЕС?

Если ты потерял(-а) свое водительское удостоверение или его украли, то следует обратиться в соответствующие органы в той стране ЕС, где ты находишься.

Там тебе могут выдать новые европейские документы после того, как проверят в украинских органах власти, что у тебя есть действительное украинское водительское удостоверение.

Также украинские органы должны предоставить справку, которая подтвердит твою умственную и физическую пригодность управлять транспортным средством.

Украина — цифровое государство, так что все документы всегда под рукой в твоем смартфоне. Читай, как добавить водительское удостоверение в Дію.

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