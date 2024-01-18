Осторожно, остро! Как правильно точить ножи

Ножи — эффективные помощники в задачах, которые возникают в быту, во время путешествия, рыбалки или охоты. Но из какого качественного материала они не были бы сделаны, приходит время, когда ты встанешь перед выбором: нести нож в мастерскую или попытаться заточить его самостоятельно. Подробнее о способах, как заточить нож подручными средствами — в нашем материале.
В домашних условиях самостоятельно и качественно можно точить любым из этих устройств кроме точильного станка, поскольку это исключительно профессиональный, точнее даже промышленный инструмент.
Механические точилки и наборы являются идеальным вариантом для домашнего использования. Особенно они подойдут тем, кто не хочет мучиться с камнями и тратить деньги на дорогие электроприборы. В стандартные наборы входят несколько камней разной зернистости, фиксирующий прибор с направляющими для удержания правильного угла заточки, а также дополнительные аксессуары (смазочные масла, съемные ручки).
Электрические точилки имеют большие размеры и высокую цену, но сейчас такой прибор можно встретить на многих кухнях. Огромным плюсом в использовании является автоматический подбор и фиксация угла заточки, что является особым преимуществом для домашнего использования.
Мусат используют преимущественно для редактирования ножей, а не для заточки. Он является своеобразным напильником в виде длинного стержня с насечками или абразивным напылением.
Оптимальный и простой вариант — это заточка бруском.
Оптимальный и простой вариант — это заточка бруском.
Сначала следует подобрать камни по зернистости и определить угол заточки. Сам процесс достаточно трудоемок и выполняется в несколько этапов:
Процесс заточки состоит из трех этапов, так что лучше купить набор, состоящий из трех брусков разных структур: крупно-, средне- и мелкозернистого.
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Если нет описанных выше устройств, для заточки ножей можно использовать:
Наши советы для тебя, а острота кухонных ножей — в твоих руках. Пусть режут хлеб как масло.
А если уж решил(а) заняться хозяйством и навести чистоту, читай, как отбелить тюль в домашних условиях.
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