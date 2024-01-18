Осторожно, остро! Как правильно точить ножи

Ножи — эффективные помощники в задачах, которые возникают в быту, во время путешествия, рыбалки или охоты. Но из какого качественного материала они не были бы сделаны, приходит время, когда ты встанешь перед выбором: нести нож в мастерскую или попытаться заточить его самостоятельно. Подробнее о способах, как заточить нож подручными средствами — в нашем материале.

Устройства для заточки ножей

механические точилки и наборы;

электрические точилки;

точильные станки;

мусаты;

бруски.

В домашних условиях самостоятельно и качественно можно точить любым из этих устройств кроме точильного станка, поскольку это исключительно профессиональный, точнее даже промышленный инструмент.

Механические точилки и наборы являются идеальным вариантом для домашнего использования. Особенно они подойдут тем, кто не хочет мучиться с камнями и тратить деньги на дорогие электроприборы. В стандартные наборы входят несколько камней разной зернистости, фиксирующий прибор с направляющими для удержания правильного угла заточки, а также дополнительные аксессуары (смазочные масла, съемные ручки).

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Электрические точилки имеют большие размеры и высокую цену, но сейчас такой прибор можно встретить на многих кухнях. Огромным плюсом в использовании является автоматический подбор и фиксация угла заточки, что является особым преимуществом для домашнего использования.

Мусат используют преимущественно для редактирования ножей, а не для заточки. Он является своеобразным напильником в виде длинного стержня с насечками или абразивным напылением.

Оптимальный и простой вариант — это заточка бруском.

Как заточить нож

Сначала следует подобрать камни по зернистости и определить угол заточки. Сам процесс достаточно трудоемок и выполняется в несколько этапов:

выравнивание;

заточка;

шлифовка.

Процесс заточки состоит из трех этапов, так что лучше купить набор, состоящий из трех брусков разных структур: крупно-, средне- и мелкозернистого.

Крупнозернистый брусок используется для восстановления режущего ребра, с его помощью убирают изломы и сколы, а также восстанавливают угол заточки ножа. Заточка ножа бруском средней зернистости используется для заточки поверхности лезвия. С помощью этого бруска убирают заусеницы из режущего ребра и доводят нож до нужной остроты. Заточка ножа на бруске мелкой зернистости применяется для полировочных работ.

Как правильно точить ножи

Вымыть нож, после чего вытереть насухо. Осмотреть нож и проверить плоскость лезвия. Соблюдать необходимый угол заточки. Кухонные ножи, используемые в обиходе, имеют угол заточки 25°-30°. Провести лезвием ножа на бруске вдоль поверхности, а затем направить лезвие вправо. Заточка ножа на камне должна производиться поочередно на двух поверхностях ножа. Для того, чтобы точить ножи правильно, необходимо хранить выбранный угол и выполнять заточку до появления блестящей ровной поверхности. На брусках с большим зерном заточка производится “от зерна” — движениями “на себя”, а вот на средне- и мелкозернистых наоборот “на зерно”. Далее используют мелкозернистый брусок для полировки ножей. Проверить остроту лезвия. Если нож способен с легкостью разрезать лист бумаги, то заточка ножей выполнена правильно.



Если нет описанных выше устройств, для заточки ножей можно использовать:

дно чашки или тарелки;

пилочки для ногтей;

другой нож.

Смотри, как Евгений Клопотенко точит ножи — видео

Наши советы для тебя, а острота кухонных ножей — в твоих руках. Пусть режут хлеб как масло.

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