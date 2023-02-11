Идеальное сочетание ингредиентов! Рецепт картофельных шариков с яйцом, сыром и ароматными травами

Если ты в поисках универсального, легкого и вкусного блюда для всей семьи, то этот материал для тебя. Картофельные шарики с яйцом, сыром и зеленью могут быть и снеком, и гарниром, и даже самостоятельным основным блюдом.
А готовить их очень просто и быстро. Можно обжарить шарики в масле на сковороде или сделать блюдо более полезным и запечь в духовке. Выбирай вариант, который тебе нравится, и скорее иди на кухню!
Фудблогер Симона Мирто поделилась вкусным рецептом этого традиционного итальянского блюда.
Для приготовления порции из 15 картофельных шариков тебе понадобится:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Simona Mirto Tavolartegusto.it (@tavolartegusto)
Допис, поширений Simona Mirto Tavolartegusto.it (@tavolartegusto)
Кстати, чтобы ускорить процесс приготовления, можно заранее сделать шарики и заморозить их сырыми или хранить в холодильнике несколько дней.
Другим замечательным гарниром к мясу или рыбе является картошка по-селянски в духовке. Читай рецепт от судьи шоу МастерШеф Владимира Ярославского.
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