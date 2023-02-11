Идеальное сочетание ингредиентов! Рецепт картофельных шариков с яйцом, сыром и ароматными травами

Если ты в поисках универсального, легкого и вкусного блюда для всей семьи, то этот материал для тебя. Картофельные шарики с яйцом, сыром и зеленью могут быть и снеком, и гарниром, и даже самостоятельным основным блюдом.

А готовить их очень просто и быстро. Можно обжарить шарики в масле на сковороде или сделать блюдо более полезным и запечь в духовке. Выбирай вариант, который тебе нравится, и скорее иди на кухню!

Фудблогер Симона Мирто поделилась вкусным рецептом этого традиционного итальянского блюда.

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Картофельные шарики: ингредиенты

Для приготовления порции из 15 картофельных шариков тебе понадобится:

картофель — 500 г;

панировочные сухари — 2-3 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

пармезан — 60 г;

петрушка и мята или другие ароматные травы;

соль по вкусу;

полумягкий сыр (скаморца, проволоне) — 150 г.

Рецепт картофельных шариков

Отвары картофель в кожуре, затем почисти его и разомни с натертым пармезаном, яйцом, солью, панировочными сухарями и измельченными травами. Нарежь небольшими кубиками мягкий сыр. Ложкой сформируй шарики, а в центр каждого положи кусочек хорошо отцеженного сыра. Готовые шарики запанируй в сухарях. Разогрей духовку до 180°C. Выложи шарики на противень с пергаментом, сбрызни его маслом и выпекай блюдо 20 минут. В качестве альтернативы шарики можно обжарить в большом количестве масла в кастрюле с высокими краями примерно по три минуты. Готовые шарики присыпь солью и подавай их в горячем виде.

Кстати, чтобы ускорить процесс приготовления, можно заранее сделать шарики и заморозить их сырыми или хранить в холодильнике несколько дней.

Другим замечательным гарниром к мясу или рыбе является картошка по-селянски в духовке. Читай рецепт от судьи шоу МастерШеф Владимира Ярославского.

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